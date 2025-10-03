El PSOE admite pagos en efectivo y transferencias a Ábalos, pero señala que «hay comprobantes»

El PSOE admite haber efectuado pagos tanto en efectivo como por transferencia al ex secretario de Organización José Luis Ábalos. No puede negarlo tras las imágenes que hoy se han conocido del informe de la UCO del caso Koldo. Pero matiza que todos ellos están justificados mediante comprobantes, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalase en un informe que el exdirigente recibió cantidades que no cuadran con los datos facilitados por el partido.

Sin embargo, la propia UCO desmiente este extremo, al reflejar en su informe enviado al Tribunal Supremo que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, indicando que eran liquidaciones por gastos pero que algunos de esos pagos no aparecen en la documentación aportada por el PSOE.

«Todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa», señalan desde Ferraz, informa Ep.

UCO indica en el informe conocido este viernes que en algunos casos existe correlación entre la documentación aportada por el PSOE y los mensajes de los implicados sobre entregas de dinero. En otros supuestos, por el contrario, «no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas».