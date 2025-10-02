Protesta vecinal frente al hostal para menas de Parque de las Avenidas en Madrid: «¡Fuera, cierre total!»

Al grito de «¡Fuera, cierre total!», los vecinos de Parque de las Avenidas en Madrid se han concentrado en una protesta este jueves 2 de octubre frente al hostal, el Velvet Hostels, para menas de este barrio. Los vecinos han gritado al dueño del hostal mientras los grababa: «¡Chulo, chulo!».

La protesta en Madrid ha reunido a decenas de personas, que han denunciado molestias y alteraciones del orden público relacionadas con la presencia de los inmigrantes menores irregulares. Los organizadores de la protesta han pedido a las autoridades municipales que cierren el alojamiento de manera inmediata.

La apertura del hostal no ha estado exenta de polémica. La Policía Municipal se presentó en el lugar tras una llamada de los vecinos el pasado viernes 26 de septiembre. Tres agentes accedieron al hostal, donde los trabajadores mostraron un documento que corresponde a una resolución que prueba que tienen licencia para que el hotel esté abierto. En cambio, posteriormente, hay fechada una resolución, que revoca la decisión. Los trabajadores de Velvet Hostel negaron conocer esta última resolución.

La movilización se enmarca en un contexto de creciente debate social sobre la gestión de distribución de menas en España, donde varias asociaciones vecinales han reclamado mayor control y coordinación con los servicios sociales.

Polémica por la apertura de este hostal

El hostal del Parque de las Avenidas se abrió el pasado viernes 26 de septiembre por la mañana el Velvet Hostels, un hostal destinado a inmigrantes irregulares, incluidos menores, en los bajos de un edificio residencial del barrio de Parque de las Avenidas, en Madrid. Los vecinos han mostrado su rechazo inmediato, denunciando que su barrio se convierta en residencia para personas en situación irregular.

El alojamiento ofrece habitaciones compartidas con literas, colchones hipoalergénicos y wifi gratis en todo el edificio. Cada habitación cuenta con baño privado, aire acondicionado, nevera, microondas, cafetera, ducha, secador y escritorio. Además, el hostal dispone de recepción 24 horas, salón común y centro de negocios.

Según la plataforma donde se promociona, el precio por una litera doble es de 59 euros la noche, y destaca que la mezquita de Madrid está a apenas 900 metros.

La apertura de este hostal ha encendido la polémica vecinal y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la presencia de inmigrantes irregulares en barrios residenciales de la capital.