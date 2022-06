El movimiento realizado este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, anunciando por sorpresa una medida que le había planteado el PP formalmente, la rebaja del IVA de la luz al 5%, ha venido a confirmar en Génova que el líder de los socialistas «no quiere interlocución» con el principal partido de la oposición y que sólo buscará sus votos cuando sus socios de la mayoría Frankenstein le abandonen.

Así lo expresan fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por OKDIARIO, que consideran todo un gesto de «deslealtad» el que nadie de Moncloa les avisara de que el presidente iba a anunciar unas de las medidas económicas presentes en el plan económico que le presentó el PP. Y es que los populares no han vuelto a tener ningún feedback por los cauces formales desde que el pasado 27 de abril el Ejecutivo les avanzara la tramitación como proyecto de ley del decreto anti-guerra que subvencionó el combustible.

No obstante, el Grupo Popular, que había exigido dicha tramitación para poder introducir enmiendas, votó en contra de la convalidación del texto ante la negativa del Ejecutivo a adoptar rebajas de impuestos, como la que anunció Sánchez este miércoles, tras su batacazo en Andalucía sobre el IVA de la electricidad (del 10% al 5%). El PP también reclama deflactar el IRPF, reducir el Impuesto sobre Hidrocarburos, eliminar gasto superfluo y garantizar que los fondos europeos lleguen a sus destinatarios.

Para los populares, según las fuentes consultadas, en el caso del IVA de la luz no se ha tratado de una medida de la cosecha del Gobierno, sino que estaba presente en el plan de choque de 41 páginas que el PP remitió a La Moncloa el 22 de abril y que los socialistas han venido rechazando. De ahí que lo honesto, apuntan, habría sido que el Ejecutivo adelantase al principal partido de la oposición, en tanto proponente de esta actuación, la decisión de bajar el IVA de la luz.

Sin embargo, ya no sólo no se produjo tal llamada, sino que anoche, doce horas después del anuncio de Sánchez, nadie de Moncloa se había puesto en contacto con el PP para tratar de recabar su apoyo al nuevo decreto que aprobará el sábado el Consejo de Ministros para prorrogar durante tres meses el contenido del decreto anti-guerra. Un texto que a tenor de lo avanzado por el área económica del Gobierno no incluirá otras medidas de calado más allá de la rebaja del IVA de la luz. En el PP quieren esperar a conocer la letra pequeña a partir del sábado para fijar posición.

«Indecente»

En el equipo de Alberto Núñez Feijóo, añaden las fuentes citadas, también consideran «indecente» que Sánchez hiciera tal anuncio durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados en respuesta al portavoz del ERC, Gabriel Rufián, y no con anterioridad en su ‘cara a cara’ con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que precisamente le preguntó acerca de «qué más tiene que pasar para que usted rectifique» en su política económica.

En una entrevista este miércoles en La Antorcha de OKDIARIO, la propia Gamarra denunció que «este Gobierno sólo acierta cuando rectifica». «La bajada del IVA de la luz es una medida que forma parte del plan económico que el presidente Feijóo le transmitió a Sánchez, y que fue rechazada y ahora anunciada tras un batacazo electoral» en Andalucía, apostilló.

Las misma fuentes de Génova lamentan que el diálogo entre el Gobierno y el PP ha sido «limitado» desde que Sánchez y Feijóo se vieran en Moncloa el pasado abril. El jefe del Ejecutivo pidió al presidente del PP un interlocutor para la renovación de los órganos constitucionales (en este caso, el vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons) y Feijóo le propuso otro interlocutor pero en materia económica, esto es, el vicesecretario de Economía del PP y consejero de Hacienda en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Bravo.

«Estorban»

Más allá del intercambio de llamadas que hubo en abril entre Bravo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el decreto anti-guerra del Gobierno y el plan alternativo del PP, el Ejecutivo ha orillado cualquier entendimiento en el campo económico con el principal partido de la oposición aplicando la máxima sanchista -como el propio presidente dijo a Feijóo en el Senado- de que los populares «estorban». Tal es la displicencia que Moncloa tampoco ha contestado formalmente al documento que le remitió Génova la pasada semana para alcanzar un Pacto de Estado en Seguridad y Defensa, con la próxima cumbre de la OTAN de fondo. Sánchez y su particular sentido de Estado.