El PP propone al PSOE cambiar el modelo de elección y renovar el CGPJ «de forma simultánea»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su disposición a llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero Feijóo pone una condición: tramitar de forma simultánea en el Congreso la futura ley de este órgano judicial para incidir en su independencia. «Se puede hacer de forma simultánea. La pelota de la renovación del Consejo lleva en el Gobierno desde hace un año», ha defendido.

«Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea. Firmemos un pacto, presentemos a la sociedad y tramitemos la ley. Esto es lo que pretendemos», ha sostenido Feijóo este martes en una entrevista concedida a la Cadena Cope. El presidente del PP aboga por esta medida «en consonancia con lo que reclama la UE» y en respuesta al compromiso de la formación de Feijóo con la «regeneración institucional» del país.

El líder de los populares propone esta medida debido que, a su juicio, el objetivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no es renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino controlar a los miembros del Consejo». «Mi objetivo es acabar con el control político de las instituciones. Renovación sí; control político, no», ha recalcado.

«Creo en la independencia judicial. Voy a hacer todo lo posible por la regeneración institucional de mi país. Es necesario y, después de Sánchez, imprescindible», ha apostillado.

«Bolaños mintió»

Alberto Núñez Feijóo ha acusado también al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, de «mentir de forma descarada» en las negociaciones que mantuvieron en su momento para renovar el CGPJ debido a que, mientras tanto, pactó con los partidos separatistas la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación. «Verle como notario mayor del Reino no tranquiliza a nadie», ha remarcado.

El líder del PP le trasladó esta cuestión a Pedro Sánchez, que «se calló». Además, critica al Ejecutivo por acusar al PP de «boicotear» la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial.

«Por lo tanto, este montaje ahora de decir que el PP no quiere renovar el CGPJ es falso, absolutamente falso. Lo que no queremos obviamente es que el Consejo cabe como la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Constitucional, como el Consejo de Estado, es decir, con un control político de las instituciones», ha advertido. «El objetivo de Sánchez no es renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino controlar los miembros del Consejo, que es una cosa absolutamente distinta», ha reiterado.

«Impunidad judicial»

Alberto Núñez Feijóo considera que el PSOE recurre a su «argumentario» habitual para criticar al PP en torno a la renovación del CGPJ para intentar tapar la crisis diplomática con Israel o el doble varapalo judicial que sufrió la semana pasada: la anulación del Tribunal Supremo del nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, y la declaración «no idónea» de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado.

«El Gobierno de Sánchez ha comprado siete votos a cambio de la impunidad judicial, siendo una amoralidad y una desvergüenza, y que está sustentado sobre la mentira electoral del ‘no’ a la amnistía», ha señalado. «La España en que nacimos y crecimos se mantenga como Estado; con un régimen de libertades y separación de poderes, en el que rija la concordia, gobernado por un Ejecutivo honesto y decente», ha zanjado.