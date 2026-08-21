El PP pide explicaciones al Gobierno tras aumentar un 30% el censo de Madrid con la Ley de Nietos

El Partido Popular ha registrado este viernes en el Senado cerca de una veintena de preguntas dirigidas al Gobierno para reclamar explicaciones sobre la evolución del Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) y, en particular, sobre el importante incremento registrado en la Comunidad de Madrid en los últimos años.

Los populares consideran necesario «poner la lupa» sobre este censo y conocer con detalle cuáles son las causas que explican el aumento del número de electores residentes en el extranjero vinculados a Madrid. El objetivo, según defiende el partido, es garantizar que todas las inscripciones cumplen estrictamente los requisitos establecidos por la legislación y que el censo exterior es fiable y verificable.

Las preguntas profundizan en la evolución del voto exterior después de la polémica suscitada meses atrás por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en relación con la conocida como Ley de nietos y su posible impacto sobre el número de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto.

El principal foco de las preguntas registradas por el PP está puesto en Madrid. Según los datos manejados por la formación, desde mayo de 2023 se han incorporado al CERA 114.815 nuevos electores vinculados a Madrid, lo que supone un incremento del 30,4%.

Para el PP, la magnitud del crecimiento resulta especialmente llamativa y consideran necesario determinar cuáles son las circunstancias que explican esta evolución.

Una de las preguntas trasladadas al Ejecutivo plantea directamente por qué el CERA correspondiente a Madrid «crece a un ritmo que duplica sistemáticamente al de Barcelona».

El PP pretende así conocer si detrás del aumento existen factores demográficos, administrativos o relacionados con la adquisición de la nacionalidad española que expliquen la diferencia entre ambas provincias.

Además, el PP busca conocer cuántas de las nuevas inscripciones proceden de adquisiciones de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, cambios de provincia, correcciones de oficio u otros supuestos. «No se trata de cuestionar el derecho al voto de los españoles en el exterior, sino de garantizar que el censo sea fiable, verificable y esté correctamente asignado», añaden.

También se interesan por los criterios de inscripción y en el papel de la Administración. El PP exige explicaciones sobre la asignación de municipio por arraigo, los controles de la Oficina del Censo Electoral, las diferencias entre consulados, las reclamaciones existentes y los mecanismos de depuración de duplicidades, fallecimientos o inscripciones incorrectas.