El PP fuerza al Gobierno a explicar la relación entre Begoña y la OMT revelada por Koldo en OKDIARIO

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados tras la entrevista exclusiva de Koldo García a OKDIARIO en la que, entre otros asuntos, revela que Begoña Gómez «intervino» para que el Gobierno cediese gratis una sede a la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Quien fuera asesor del ministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes desveló que la mujer de Pedro Sánchez medió en el cambio de sede del organismo. Se da la circunstancia de que su secretario general, Zurab Pololikashvili, fue uno de los grandes promotores de la carrera profesional de la mujer del presidente del Gobierno durante su etapa como directora del Africa Center en el Instituto de Empresa (IE), apadrinándola en proyectos, viajes y eventos internacionales.

Gómez incluso llegó a acudir a las asambleas mundiales de esta rama de las Naciones Unidas y participó como ponente en reuniones con ministros africanos. En enero de 2019, el propio Pedro Sánchez anunció la cesión gratuita a la OMT, por 75 años, de una nueva sede en el Palacio de Congresos, en el Paseo de la Castellana, en pleno corazón de Madrid. La reforma, que ha sufrido una serie de retrasos, cuenta con un presupuesto de más de 25 millones.

El Partido Popular ha registrado varias preguntas por escrito, que tendrán que ser respondidas por el Gobierno al Congreso.

El partido de Alberto Núñez Feijóo quiere saber «qué es lo que hizo cambiar de opinión al presidente del Gobierno respecto a la cesión de un espacio a la OMT, cuando durante meses se había negado a tales pretensiones». +

Igualmente, plantea si «intervino Begoña Gómez como intermediaria ante el presidente del Gobierno, su esposo Pedro Sánchez, para que se cediera un nuevo espacio que sirviese de sede a la OMT».

Los populares también se interesan por el «tipo de relación que ha tenido Begoña Gómez con Javier Hidalgo, CEO de Globalia y Zurab Pololikashvili, que ha podido suponer el ejercicio de acciones de influencia sobre determinadas decisiones que adoptó el Gobierno de España».

«¿Piensa el Gobierno abrir una investigación sobre la cesión del Palacio de Congresos de Madrid como sede de la OMT durante 75 años, y va a encargar a la Oficina de Conflictos de Intereses, que realice la correspondiente indagación sobre la existencia de un conflicto de intereses por el papel que pudo desempeñar el presidente del Gobierno en la cesión del Palacio de Congresos, la autorización de las obras por el Consejo de Ministros y la supuesta intermediación de Begoña Gómez y su simultáneo patrocinio por Globalia y la OMT, a través de Wakalua?», pregunta el Partido Popular.

Éste es el fragmento de la entrevista del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, a Koldo García, en el que revela la intervención de Begoña Gómez en el cambio de sede de la OMT.

PREGUNTA.- ¿Qué pinta el ahora ex presidente de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, en todo este entramado?

RESPUESTA.- Lo que sí puedo decir es que tenía relación con ellos.

P.- Y, ¿qué tipo de relación?

R.- Yo creo que empresarial.

P.- ¿Los tres?

R.- Sí, es lo que más o menos llegaba a entender por la forma de hablar que tenían ellos. Pero no puedo hacer una afirmación porque no he visto ningún documento ni ningún trato entre ellos. Sí que les he oído hablar entre ellos.

P.- ¿De negocios?

R.- Sí. «Oye, vamos a quedar, tenemos que hablar, hay que mirar aquéllo»… Una vez hubo un intento de cambiar la sede de la OMT y tuvo que intervenir, me parece, algo así…

P.- ¿Intervino Begoña?

R.- Sí, si no recuerdo mal, sí.

P.- La sede está ahora en el Palacio de Congresos, en el Paseo de la Castellana.

R.- Lo desconocía, pero sé que les escuché que iba a haber un cambio, que tenían que cambiar. El señor Zurab al parecer quería un sitio… Sé que ahí intervinieron.

P.- ¿Intervino Begoña?

R.- Sí.

P.- ¿Para buscar la nueva ubicación?

R.- Según entendí, sí.

P.- Ubicación que facilitó el Gobierno de España.

R.- Lo desconocía, eso es lo que yo escuché.