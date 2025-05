Tellado exige elecciones: «Pedro Sánchez es un presidente fracasado»

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha exigido al presidente del Gobierno que dimita y convoque un adelanto electoral. El diputado del PP que se ha referido a Pedro Sánchez como un «presidente fracasado», sostiene que cuando se abran la urnas, «será pasado».

«Tenemos un Gobierno que no gobierna, un Congreso que no legisla y unas minorías independentistas, minorías extremistas, que son las que deciden lo que en España se hace», ha denunciado Tellado.

Desde la plaza de Colón, en una manifestación convocada por 129 asociaciones de la Plataforma por la España Constitucional, y a la que han acudido cerca de 200.000 personas según los organizadores -25.00 según la Delegación del Gobierno en Madrid-, el diputado del PP ha llamado al jefe del Ejecutivo a reflexionar. «Sánchez debe asumir la realidad, esta legislatura ha sido un error», ha asegurado.

«Hoy Sánchez no tiene presupuestos para gobernar», ha recordado el portavoz del PP en el Congreso. «Hoy Sánchez tiene un Gobierno dividido que no apoya de forma unida las propuestas que él lleva al Consejo de Ministros», ha señalado en relación a que sus socios de la coalición de Sumar, no han apoyado su plan de Defensa que este miércoles llevó al Congreso de los Diputados.

En definitiva, según Tellado, «tenemos un Gobierno que está en una situación francamente delicada» porque tampoco tiene «una mayoría parlamentaria que sustente la acción» del Ejecutivo. «Estamos ante un Gobierno fallido», ha recalcado.

Según ha sostenido el diputado del PP, Sánchez y su Gobierno no están «a la altura» de las necesidades del país. «Debería dimitir de manera inmediata», ha asegurado, «renunciar a la acción de Gobierno, convocar a los españoles a las urnas y dejar que sean los españoles los que decidan el futuro de España».

«Acorralado por la corrupción»

Junto a miembros del PP como la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, y los diputados de la Cámara Baja, como Héctor Palencia y Cayetana Álvarez de Toledo, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha lamentado que Sánchez trate de colonizar las instituciones «poniéndolas al servicio del Gobierno» así como de sus propios intereses.

«Tenemos un Gobierno que está acorralado por la corrupción, un partido de gobierno -el PSOE- también acorralado y un entorno personal y político del presidente del Gobierno perseguido también por la Justicia», ha recordado Tellado.

Desde la manifestación convocada en la plaza de Colón, el portavoz del PP ha enumerado las motivaciones para exigir la dimisión de Sánchez.

El apagón del pasado 28 de abril por que el todavía el presidente de Gobierno no ha dado explicaciones; el caos ferroviario vivido en los últimos días en Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha, son sólo algunos de los ejemplos. Según Tellado, muestra de «la incompetencia absoluta de Pedro Sánchez».

Moción de censura

El PP ha vuelto a descartar este sábado la posibilidad de presentar una moción de censura a Sánchez. «No se da la aritmética»en el Parlamento para que pueda prosperar, ha señalado Tellado.

«Sánchez es el presidente que quieren partidos minoritarios, los partidos separatistas y los partidos antisistema», ha recalcado. Según el portavoz del PP en el Congreso, los socios de Sánchez se encuentran «tremendamente cómodos» con un presidente «que se deja extorsionar». A lo que ha sumado que sea esta, la extorsión, «la fórmula para mantenerse en el poder».