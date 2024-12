El PP de Alberto Núñez Feijóo cree que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, usa a su mujer imputada por corrupción, Begoña Gómez, como «símbolo» de lawfare para captar votos de Sumar. Así lo señalan fuentes de Génova al tratar de buscar algún razonamiento a la estrategia adoptada por los socialistas este fin de semana en su 41° Congreso Federal de Sevilla, donde hasta en dos ocasiones exhibieron a Begoña Gómez como una estrella de rock y, al mismo tiempo, víctima de una supuesta persecución judicial.

«Están jugando a esto, a tratar así de recuperar a costa de Sumar los votos que están perdiendo, porque no les queda otro remedio», afirman las fuentes de la dirección nacional del PP sobre un PSOE acorralado por la corrupción que cerca al partido, al Gobierno y al entorno más cercano a Pedro Sánchez. El entorno de Feijóo cree, asimismo, que con esta deriva, el PSOE «nos deja el centro libre para que sigamos creciendo».

En este contexto, y tras las graves acusaciones lanzadas por dirigentes del PSOE en el Congreso de Sevilla contra los jueces, las fuentes de Génova lamentan que Sánchez haya convertido a su mujer imputada en «un reclamo político y electoral» y en un «símbolo» del lawfare que ahora predican, siguiendo el ejemplo de sus socios separatistas y de extrema izquierda.

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, señalado por el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, habló el sábado de una estrategia de «cacería humana» y de mentiras contra el PSOE y el secretario general Pedro Sánchez, desde los medios de comunicación y también «en sede judicial», donde se investiga a la mujer del presidente, a su hermano y a su ex mano derecha José Luis Ábalos, entre otros. También la vicesecretaria del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó al PP de «politizar la Justicia».

De esta manera, las fuentes de la cúpula del PP ven «muy peligroso» que los socialistas vinculen ante su militancia a Begoña Gómez con una supuesta guerra judicial. Además, afirman, que es una «equivocación» porque «hay una parte no orgánica del Partido Socialista que no está dispuesta a defender a Begoña Gómez», investigada por la presunta comisión de hasta cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

«La gente que votó al PSOE en 2023 no lo hizo para defender los negocios de esta señora», subrayan las mismas fuentes del PP, incidiendo en que habrá muchos socialistas que no compartan que el partido se pliegue a ella, cuando «no ocupa ningún cargo, no ha sido elegida y sólo es la mujer del presidente del Gobierno».

En su intervención de clausura de la XXVII Intermunicipal, bajo el lema España somos todos, que el PP ha celebrado este fin de semana en Valladolid, el propio Feijóo censuró los ataques del PSOE a la Justicia. El jefe de la oposición denunció que los socialistas se reunieron en Sevilla «para autoelogiarse y prometer más de lo mismo, para acallar a quien no le da la razón, para amenazar a los jueces, a los magistrados y a los tribunales, y para que sólo se escuche a uno o, mejor dicho, para que sólo se escuche al Uno», enfatizó, refiriéndose al nombre en clave con que la trama Koldo llamaba a Pedro Sánchez.

También otros dirigentes del PP se han pronunciado en términos similares. Por ejemplo, Sergio Sayas, diputado del PP por Navarra, de la misma circunscripción que Santos Cerdán, escribió en redes sociales: «Los discursos que estamos escuchando en el Congreso del PSOE son tan peligrosos como antidemocráticos. Ningún juez persigue a socialistas. Los jueces investigan a corruptos», recalcó.

«Pierde apoyo dentro»

Asimismo, además del retroceso en el respaldo ciudadano, fuentes del PP remarcaron que Pedro Sánchez «pierde apoyo también dentro de su propio partido», ya que, este domingo logró el 90% de los votos en su reelección como secretario general del PSOE, «cinco puntos menos que en 2021», apuntan las fuentes.

En el Congreso Federal que los socialistas celebraron en la ciudad de Valencia en 2021, el presidente del Gobierno consiguió el respaldo del 94,94% de los delegados de su partido. Ahora, la nueva Ejecutiva ha conseguido el 90% de los votos.

Los populares también recuerdan que si en su 40° Congreso Federal, «el PSOE homenajeó a Rubalcaba, en el 41°, y tras perder dos tercios de sus gobiernos autonómicos, reivindicaron a Chaves y a Griñán». Los dos ex presidentes andaluces condenados por los ERE fueron recibidos con aplausos el sábado en el cónclave socialistas después de haber sido rehabilitados por un Tribunal Constitucional que el sanchismo ha convertido en otra instancia más.

«Allá los socialistas que, en lugar de alzar la voz, permiten que se arrastre a todo el partido a los líos del círculo más cercano, el hermano y la mujer de quien vuelven a elegir como secretario general. Son todos ya tan culpables como él. Allá ellos en su decadencia y su desmoronamiento. Es su problema, pero los españoles no vamos a permitir que sea el problema de toda España», lanzó Feijóo a los cómplices de Sánchez este domingo.

El líder del PP arremetió además contra «un Gobierno cada vez más lejos de la verdad y de la realidad». «El cambio está más cerca porque se siente en la calle, se percibe en las caras del Gobierno y en su actitud cada vez más arrogante, y en lo que dicen, cada vez más absurdo; ya no se sostienen sus mentiras. Su igualdad es privilegiar a los que tiene más. Su pluralidad es la censura a los medios y la purga en sus congresos. Y su democracia es que pesen más las maletas de Delcy que los votos de los venezolanos», apostilló Feijóo.