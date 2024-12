Feijóo desafía a Sánchez: «Aguanta Pedro, porque vamos a echarte los españoles libre y democráticamente»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desafiado este domingo al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, acorralado por la corrupción, con desbancarle en las urnas más pronto que tarde. «Aguanta Pedro, porque no mereces irte con un mínimo de honor, aguanta porque vamos a echarte los españoles libre y democráticamente», ha lanzado al presidente socialista.

Así lo ha señalado el jefe de la oposición en la clausura de la XXVII Intermunicipal que los populares han organizado este fin de semana en Valladolid para contrarrestar el 41º Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla, donde Sánchez ha sido reelegido como secretario general de los socialistas.

«Con todo lo que han hecho, mentido y ocultado, lo normal sería que este Gobierno no estuviese un día más y que este presidente no pase una noche más en ese centro de negocios en que se ha convertido la Moncloa», ha dicho Feijóo en alusión a la actividad profesional de la mujer de Sánchez, la imputada Begoña Gómez.

«Llegados a este punto, (a Sánchez) ya no le merece la pena dimitir; aguanta Pedro, porque no mereces irte con un mínimo de honor, aguanta porque vamos a echarte los españoles libre y democráticamente. Que quede en el libro de actas de esta Intermunicipal que lo vamos a hacer, con principios, con la dignidad de este país que ya no tiene ni su Gobierno ni su presidente», ha remarcado Feijóo.

En este contexto, el líder del PP ha subrayado que mientras los suyos han acudido a esta Intermunicipal para sellar un compromiso de mejora, a partir de experiencias de éxito de sus alcaldes, el PSOE se ha reunido en Sevilla para lo contrario. Los socialistas se han congregado «para autoelogiarse, para prometer más de lo mismo, para acallar a quien no dé la razón a Sánchez, para amenazar a los jueces, los magistrados y los tribunales, para que sólo se escuche a uno, mejor dicho, al Uno», ha sentenciado Feijóo, en referencia al nombre en clave de Sánchez que usaba la trama Koldo.

«No estoy aquí para que se me dé la razón en todo, ni para oír sólo alabanzas, ni para pediros que aplaudáis desmanes y corruptelas, ni para que se ovacione la desvergüenza a cambio de un salario… Eso es Pedro Sánchez y yo no soy Pedro Sánchez», ha apostillado. «Yo estoy aquí para que me exijáis», ha añadido Feijóo, prometiendo además a los suyos y a los ciudadanos «sacar a España de la normalización de la mentira y la corrupción que pretende Sánchez».

En un discurso que por momentos parecía propio de un mitin electoral, Feijóo ha afirmado además que el PP es «la única manera de que en España haya un cambio». «Cualquier otro voto a un partido distinto es para que se quede el sanchismo», ha incidido en un mensaje implícito al electorado de Vox.

«No puede pisar la calle»

Por su parte, el presidente de Castilla y León y anfitrión de este cónclave, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que frente a la proximidad de los alcaldes del PP, en cambio, «Sánchez no puede pisar la calle, no puede decirse que sea cercano, lo que tiene cerca de verdad es la mentira y la corrupción», ha enfatizado.

«Sánchez y todo su Gobierno tienen que irse ya, no podemos esperar ni un minuto más. Lo que tenemos que hacer todos es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Nosotros sí somos la voz del campo y la de los servicios públicos en el territorio», ha dicho el presidente de Castilla y Léon.

«Mientras estamos aquí reunidos hablando de los problemas de los españoles y de sus soluciones, el PSOE está en Sevilla hablando de los intereses de Sánchez. Los socialistas de Castilla y León han ido a rendir pleitesía a Sánchez, a legitimar la corrupción y la mentira, a defender los privilegios de sus socios separatistas, en definitiva, a traicionar a esta tierra y eso se lo recordaremos», ha declarado Mañueco.

«Todos sabemos que Sánchez está dispuesto a romper la igualdad entre todos, por ahí no vamos a pasar, vamos a seguir defendiendo la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, vamos a defender la solidaridad entre todos los españoles», ha asegurado.

La Intermunicipal del PP, bajo el lema España somos todos, ha reunido en la Feria de Valladolid a más de 2.000 alcaldes, concejales y cargos locales, provinciales e insulares del partido llegados de toda España. Una cita que ha permitido a los populares poner en valor su modelo de gestión, la que representan sus 3.360 alcaldes y 25.000 concejales. «Nadie puede negar que el PP es el partido del municipalismo», han destacado.

Este encuentro «ha sido una demostración del compromiso del PP con la ciudadanía, reforzando su papel como un partido capaz de dar respuesta a los desafíos locales desde la cercanía y el trabajo conjunto», han subrayado los de Feijóo.

Además, en un contexto marcado por la devastación causada por la DANA, la Intermunicipal del PP rindió el sábado un homenaje a los afectados, a la labor de sus alcaldes, permitiendo a los populares «reafirmar la importancia de la solidaridad entre instituciones y ciudadanos en los momentos más difíciles». A lo largo de estos dos días, el PP ha abordado las «preocupaciones reales de los ciudadanos», planteando nuevas políticas en materia de vivienda, servicios sociales, financiación municipal, sostenibilidad y repoblación rural.