El PP compara a los manifestantes pacíficos de Ferraz con los de la extrema izquierda por el 11M

El Partido Popular ha emitido un extenso argumentario en el que se desmarca de las protestas por la amnistía ante distintas sedes del PSOE de toda España y llega a compararlas con las que tuvieron lugar en marzo de 2004, en Génova, tras los atentados del 11-M. En aquella ocasión, las protestas -en plena jornada de reflexión- estuvieron alentadas por grupos de extrema izquierda y promovidas, entre otros, por el que luego sería el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y Juan Carlos Monedero, que no dudaron en enfrentarse a los antidisturbios y acosar la sede del PP.

Desde la dirección de Génova afirman que «es posible que algunas de las personas que se concentraron ayer ante la sede del PSOE, en noviembre de 2023, lo hiciera también ante la sede del PP en marzo de 2004». Entonces, recuerdan los populares, fue el PSOE quien mandó a la gente a protestar a Génova diciendo aquello de ‘España no merece un Gobierno que le mienta’. «Sin embargo, pese a las mentiras de este Gobierno, el PP no ha convocado concentración alguna en Ferraz», remarca el partido de Feijóo, desmarcándose así de las protestas pacíficas que concentran a miles de ciudadanos de toda España contra la amnistía que Sánchez está pactando con los partidos separatistas.

Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo acusan al Ejecutivo de Sánchez de «obligar a nuestros agentes a tratar las personas que estaban en la calle como si fueran CDR», según fuentes del PP. La Policía lanzó gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los manifestantes pacíficos.

Asimismo, las fuentes de Génova apuntan que cuando se rodeó su sede en 2004 «la delegación del Gobierno, entonces, no ordenó cargar a la Policía ni usar gases lacrimógenos. Ayer, el Gobierno del PSOE obligó a nuestros agentes a tratar las personas que estaban en la calle como si fueran CDR. No lo eran. Y lo hicieron de manera injusta, suponemos que aplicando la vigente ‘Ley Mordaza’», subrayan las fuentes del PP usando con ironía el término que emplea la extrema izquierda para referirse a la ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y que Sánchez no ha derogado. «Nuestro apoyo a los agentes es compatible con nuestra crítica a los mandos del Ministerio del Interior socialista», señalan también las fuentes de Génova.

Deslegitima las protestas

El argumentario del PP deslegitima las protestas, en línea con lo sostenido desde el Gobierno. Unas manifestaciones en las que participan desde niños a personas de avanzada edad y que se saldaron este lunes con una actuación desproporcionada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llegó a calificar las protestas de «acoso reaccionario» y señaló que «atacar las sedes del PSOE es atacar a la democracia y a todos los que creen en ella». «Pero más de 140 años de historia nos recuerdan que nunca nadie será capaz de amedrentar al PSOE», destacó el líder socialista.

En esta línea, el PP se desvincula también de las protestas: «El PP es un partido institucional que combate a los que rodeaban el Congreso (Podemos), iban a nuestras sedes a insultarnos (PSOE), a atacarlas (Bildu) o a los que usaban la calle para generar disturbios (los independentistas). En ninguna de esas prácticas encontramos inspiración alguna. Vamos a liderar la contestación social e institucional a la rendición de nuestro país con la misma estrategia que ha sacado a la calle a decenas de miles de personas en convocatorias organizadas por el Partido Popular», apostillan las fuentes de Génova.

El partido de Feijóo ha celebrado actos en Santiago de Compostela, Madrid, Toledo, Málaga y Valencia, y ha participado en una manifestación convocada por la sociedad civil en Barcelona. «Todas esas movilizaciones fueron pacíficas y se desarrollaron de un modo ejemplar», recalcan las fuentes del PP, marcando así distancias con las protestas, igualmente pacíficas, ante las sedes socialistas. El PP ha convocado para este domingo manifestaciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia.