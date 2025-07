El PP celebra que Feijóo haya roto el tabú de Sánchez y los prostíbulos: «Marca un antes y un después»

Alberto Núñez Feijóo ha dinamitado el tabú sobre los negocios sexuales de la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En el Partido Popular aplauden el cambio en su estrategia, con la que se abre una «nueva fase» en su política de confrontación contra un sanchismo agonizante. Los de Feijóo hablan de que la legislatura ha entrado «en una nueva fase»; ya no vale ser indulgente, hay que entrar de lleno en el combate.

El presidente del PP ha marcado este miércoles «un antes y después» en su papel como jefe del principal partido de la oposición al Ejecutivo de Sánchez. Hacer mención a lo controvertido de los negocios de las saunas vinculadas a su familia política, en concreto a su suegro, Sabiniano Gómez -padre de su esposa, Begoña Gómez-, rompe de lleno con su táctica empleada hasta ahora de «no confrontar» y verter ataques personales en el discurso político.

«Pero, ¿con quién está viviendo usted? Pero, ¿de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Allá usted. No se compare conmigo. He sido honesto con usted. No se lo acepto», pronunció Feijóo en su réplica a Sánchez desde la tribuna de oradores.

Una apelación directa, la de Feijóo, con la que ha venido a evidenciar en el hemiciclo que, antes de que Sánchez llegara al Palacio de La Moncloa en el año 2018 tras la moción de censura al ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, él y su familia residían en una vivienda pagada con el dinero de los prostíbulos. En concreto, dinero que procedía de las saunas de orientación gay que regentaba el padre de su mujer.

En el Grupo Popular lo cierto es que «nadie esperaba» una referencia tan expresa al entorno familiar del presidente del Gobierno. Si bien las palabras de Feijóo han sido recibidas con una amplia ovación y una sensación de agrado, en los pasillos que lindan al hemiciclo de la Cámara Baja, su acogida ha estado a caballo entre el «estupor», el «asombro» y la «conmoción». «Nadie esperaba una réplica así de dura a Sánchez», apuntan próximos a Feijóo.

Apeló de manera directa a la familia del presidente del Gobierno, si bien Feijóo ya hizo alusiones en otras ocasiones a las causas judiciales abiertas contra su esposa, Begoña Gómez, acusada de la comisión de cuatro presuntos delitos; y su hermano, David Sánchez, que fue enchufado sin méritos en un cargo público en la Diputación de Badajoz, han sido hasta ahora territorios «vedados» para el propio líder de la oposición.

Sin embargo, según apuntan en su entorno, giros tan radicales como el acometido este miércoles en su discurso tras la comparecencia del líder socialista del Gobierno, aunque arriesgados, modificarán el escenario político para ofrecer una munición poderosa para los próximos debates una vez se retome el curso político.

Para muchos, en el PP, el tono «duro», «inquisitivo» y «arriesgado» empleado por Feijóo, lo adentran en un nuevo ciclo político que, a pesar de todas las causas judiciales y tramas corruptas que cercan al Gobierno y al PSOE, concluirá cuando así lo decida el propio Pedro Sánchez, si no antes. Y es en este camino donde la nueva estrategia de Feijóo pasa a romper la narrativa hasta ahora dominante en su «discurso moderado» para ahondar en las críticas a Sánchez.

Los 5 minutos de Feijóo

El Congreso de los Diputados se ha convertido este miércoles en una batalla dialéctica entre el líder del PP y el presidente Sánchez. Apenas cinco minutos de su tiempo en el turno de réplica le han sobrado al jefe de la oposición para estallar contra el líder socialista del Ejecutivo, al que ha acusado de haber vivido, «a título lucrativo», del ejercicio de la prostitución.

«Pero, ¿con quién está viviendo usted? Pero, ¿de qué prostíbulos ha vivido usted? Ha sido partícipe a título lucrativo del abominable ejercicio de la prostitución y ahora quiere prohibirla», ha señalado dirigiéndose a un Pedro Sánchez visiblemente anonadado.

Feijóo, que subía por segunda vez a la tribuna de oradores para responder a Pedro Sánchez, ha hecho referencia clara a los escándalos que cercan a quien fuera su mano derecha en el PSOE y en el Gobierno, el ex ministro José Luis Ábalos, que se repartía mujeres junto a quien fuera su asesor, Koldo García. Pero una referencia también, a la que ha aludido Feijóo, para recordar los negocios sexuales de la familia de su esposa, Begoña Gómez.