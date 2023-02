Policías y guardias civiles claman en Moncloa contra Marlaska por privilegiar a los Mossos: «Es agravio»

Representantes sindicales de la Policía Nacional y de Guardia Civil han llegado hasta La Moncloa. Lo hacen para denunciar las concesiones en materia de retribuciones que ha hecho el Gobierno de España a las policías locales como los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza. El año pasado, el Ministerio del Interior aprobó una partida de 48,5 millones de euros para garantizar las jubilaciones de estas policías autonómicas dejando de lado al cuerpo nacional y a los guardias civiles. «Es un agravio», resumen los agentes que se han concentrado ante las puertas del complejo presidencial durante esta mañana del 28 de febrero en la que se celebraba el Consejo de Ministros.

Era mediodía y a escasos metros de la entrada del edificio Portavoz alrededor de 30 sindicalistas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se han concentrado para reivindicar una equiparación salarial en la policía. Mientras en territorios como Cataluña, Navarra o País Vasco los agentes jubilados mantienen su sueldo íntegro en caso de jubilarse antes de los 65 años, los policías nacionales pierden más del 20% de su retribución cuando cesan su actividad de forma anticipada. Asimismo, el sueldo de estas policías autonómicas es superior al de los agentes que operan a escala nacional. Ante estos hechos, las principales asociaciones que representan al gremio han llegado a las puertas del Palacio de la Moncloa aprovechando la celebración del Consejo de Ministros.

«Si el ministro nos hubiera atendido no estaríamos aquí», explica Alicia Sánchez, portavoz de los guardias civiles. «Habría que preguntarle al ministro Marlaska por qué siempre estamos a la cola», lamenta Sánchez. Por su parte, el representante de los policías nacionales, Jesús Lira ha afeado que el ministro sea «tan generoso» con ciertas policías locales mientras con los agentes del Cuerpo Nacional no lo es. «Queremos la misma jubilación por hacer el mismo trabajo», zanja Lira en declaraciones a los medios de comunicación presentes durante la protesta.

Equiparación

Así, policías y guardias civiles suman fuerzas para conseguir el objetivo de equiparación salarial dentro de los operadores de seguridad. Los sindicatos llevan años pidiendo cobrar lo mismo y tener los mismos derechos a la hora de jubilarse. Y es que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han sido discriminados en relación con agentes de otras provincias. «Nosotros no existimos para este Gobierno. No pedimos nada que no tengan el resto de policía de todo el Estado», lamenta la plataforma en un manifiesto al que han dado lectura durante la concentración.

En un comunicado remitido a los medios, la plataforma, que conforman diversas las organizaciones sindicales de este gremio, ha pedido materializar de una vez por todas el acuerdo de equiparación salarial. La plataforma remarca la necesidad de la ejecución de un nuevo informe elaborado por una consultora externa donde se fijen las correcciones necesarias para lograr una menor desigualdad.

Asimismo, los agentes piden impulsar una iniciativa legislativa donde se garantice la finalización de las disfunciones salariales entre policías que realicen las mismas funciones. La plataforma también remarca la necesidad de incentivar el reingreso de los compañeros en segunda actividad y reserva, los cuales consideran que atesoran una experiencia importante, que podría mitigar de forma considerable las carencias de recursos humanos de ambos cuerpos.