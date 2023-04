Podemos ante el abismo sin Díaz: más de 1.000 cargos viven del presupuesto público

La falta de acuerdo con Sumar puede tener consecuencias considerables para Podemos. Los datos oficiales del partido morado reflejan que más de 1.000 personas trabajan para la formación o tienen un cargo público en las instituciones bajo el paraguas de las siglas moradas. Del total, 260 trabajan como asesores en el aparato y en grupos parlamentarios en el Congreso, los ayuntamientos y el Parlamento Europeo. Por otra parte, Podemos cuenta casi con un centenar de diputados en el ámbito regional, nacional y europeo y con 663 concejales sin tener en cuenta las marcas blancas que impulsaron en ciudades grandes.

Podemos arrastra una deuda de casi un millón de euros. Tiene sedes por todo el país que en buena parte están aún por pagar. También declara pérdidas en 10 de las 17 comunidades autónomas. La situación económica de la organización fundada por Pablo Iglesias es muy delicada y la pérdida de poder en favor de Yolanda Díaz repercutiría en un balance contable aún más crítico. En este contexto, se han lanzado a pedir dinero en forma de microcréditos para financiar la campaña del 28M en el ámbito municipal, incluyendo Ceuta y Melilla, y en 12 comunidades autónomas.

El partido morado está lejos de hacer una contención del gasto como sí han puesto en marcha otras formaciones en estado crítico como Ciudadanos. Podemos continúa su expansión engordando sus gastos.

Entre los cargos morados se da por hecho que no lograrán entrar en determinados parlamentos regionales. Esa hipótesis coge fuerza en Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja o Comunidad Valenciana. El pesimismo es la nota dominante porque se da por hecho que habrá una sangría de puestos de trabajo. Sin embargo, se abren nuevas sedes de forma constante. En los últimos meses, en los municipios de Maracena (Granada), Collado Villalba (Comunidad de Madrid), Albal (Valencia), Lasarte-Oria (Guipúzcoa), Vitoria, Avilés (Asturias), Zaragoza o, entre otros, la sede de la fundación de Podemos, el Instituto República y Democracia, que lideran Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero.

Primarias

En ese contexto, surgen voces críticas. El ex líder de Podemos en la Comunidad de Madrid Ramón Espinar ha cargado contra Iglesias: «Pensar que un modelo de primarias como el que hemos vivido en la última década implica que la lista no la hace la cúpula sino las bases es ingenuo. Esa lista se negocia y se presenta cerrada a las votaciones, con métodos que hacen difícil cambiarla (como mucho, reordenar algún puesto). Lo que le plantean a Yolanda es un chantaje porque, si no hacen esa lista, quieren primarias para montar una guerra (otra más)».

Espinar considera que la estrategia de Iglesias es ganadora en todos los casos. «Si Yolanda accede a las primarias y el acuerdo, será con una capacidad de mando absolutamente injustificada; si Yolanda no consigue evitar la guerra, el resultado electoral será malo. Al final, lo de Iglesias y lo que queda de Podemos, es una deslealtad tremenda: les importa un pito el resultado electoral porque lo relevante es tener el mando y colocar a su gente».