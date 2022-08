En la relación de hombres y mujeres en la plantilla de Podemos, los varones ganan por goleada. En 2020 se contabilizaban en la formación fundada por Pablo Iglesias 90 hombres y 75 mujeres. A cierre de 2021 la brecha aumenta: 101 empleados y únicamente 83 empleadas. Si agregamos los asesores que trabajan en los grupos parlamentarios, Podemos tiene en sus filas 137 trabajadores y 114 trabajadoras. A pesar de que concurren a las elecciones bajo la marca feminista Unidas Podemos, el partido está profundamente masculinizado.

De esta forma, a cierre de 2020 había 15 hombres más que mujeres en el personal en nómina del partido. Doce meses después, los morados incrementan estas diferencias. A 31 de diciembre de 2021, las cuentas de Podemos recogen que hay 18 hombres más en la formación que chicas.

Por otra parte, el partido declara no tener ni ningún transexual, ni ninguna persona no binaria, ni ningún otra consideración queer. A pesar de las leyes de autodeterminación del género impulsadas por el Ministerio de Igualdad, todos sus 251 trabajadores –incluyendo el propio partido y sus grupos parlamentarios en el ámbito local, regional y europeo– son hombres o mujeres.

Total

El total de contratos en 2021 es de 251. Muy atrás quedan los 443 que afirmaban tener en 2018. El desglose es el siguiente. El número de trabajadores en el propio partido pasa de 165 a 184 en un ejercicio económico, en los grupos parlamentarios nacionales y autonómicos bajan de 79 a 65 –se deja notar sus últimos varapalos electorales en elecciones regionales– y en el Parlamento Europeo de 15 a 9. Por otro lado, están los asesores de los ministerios que no aparecen contabilizados en estos guarismos.

Trabajadores de Podemos a 31 de diciembre de 2021.

Cabe recordar que el partido que fundó Pablo Iglesias y en el que ahora es secretaria general Ione Belarra tiene un plan de igualdad aprobado para imponer sus tesis en la materia. La nueva memoria anual del partido recoge sin dar más detalles de su cumplimiento: «El plan de igualdad ha continuado su desarrollo de obtención de datos actualizados y adaptados a la normativa aprobada en el año 2021, cuyo objetivo es culminar en el siguiente ejercicio, además del inicio de su implementación, iniciando las formaciones en igualdad para todo el personal».

Como publicó OKDIARIO, Podemos admitió que hasta 2019 no elaboraron un plan para asegurar las buenas prácticas con la mujer. Aunque el partido nace en 2014, no es hasta cinco años después cuando despliegan medidas en este sentido. A pesar de sus reivindicaciones feministas y sus exigencias para las empresas, los morados arrastraron los pies. Se trata del partido que amenazó a las compañías que dependiesen de dinero público de cortarles el grifo financiero si estas no cumplían con una estricta ley de paridad y aprobaban un documento de igualdad.