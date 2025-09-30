El plan de Trump para Gaza que apoya Sánchez fractura al Gobierno: Díaz y sus ministros lo rechazan

El plan que propone Estados Unidos, impulsado por su presidente, Donald Trump, para la paz en Gaza, ha provocado una fractura en el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. La formación liderada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, rechaza tajantemente la propuesta que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los ministros socialistas sí apoyan.

Los cinco ministros de Sumar, con Díaz a la cabeza, se niegan a secundar la propuesta de Trump, y en un comunicado conjunto denuncian que se trata de una imposición desde Estados Unidos, además de un intento de consolidar el statu quo de ocupación y violencia. Además, aseguran que legitima la impunidad de Israel.

Los sumaritas no se conforman con el reconocimiento de Palestina, formalizado el 28 de mayo de 2024, y optan por la ruptura de cualquier tipo de relaciones con Israel, incluyendo las diplomáticas. Por ello, se produce un encontronazo con el PSOE, que no es el primero dentro del Gobierno de coalición, pero sí uno dado en un momento clave de la legislatura, con voces que, como ha adelantado OKDIARIO en exclusiva, deslizan su posición contraria a alargar los pactos debido a la ausencia de mayorías en el Congreso.

El respaldo del Gobierno, confirmado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, colisiona con la postura de Sumar. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha tachado de «farsa» la iniciativa de Trump apoyada por Sánchez y considera que está llamada a «perpetuar la ocupación» y a «consolidar la impunidad de Israel».

Albares, por su parte, habla de oportunidad para acabar con el conflicto en Gaza, «una paz genuina» que puede servir para acabar «con la hambruna inducida inaceptable», la liberación de todos los rehenes y para terminar «con esta masacre de inocentes» en Gaza, donde han muerto casi 70.000 civiles.

Pedro Sánchez también aprobó la propuesta de paz de Estados Unidos en Gaza. «Hay que poner punto final a tanto sufrimiento. Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil», aseguraba.

Feijóo y el «desgobierno»

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha aplaudido también el plan presentado por Donald Trump y ha dicho que es «una esperanza sólida para la paz». Asimismo, se ha referido a las diferencias entre los socios de Gobierno y ha subrayado que muestran el «desgobierno hipócrita» que lidera Pedro Sánchez en coalición con Yolanda Díaz.

«El señor Sánchez no gobierna su Gobierno y ahora Yolanda Díaz no gobierna su partido. Es un desgobierno hipócrita porque cada uno está diciendo lo que le interesa para su electorado y lo que menos le importa es la solvencia internacional de España. Por eso España cada vez tiene menos reputación en el ámbito internacional», ha trasladado Feijóo ante los medios de comunicación.

Por su parte, Podemos ha criticado duramente el proyecto de Donald Trump a través de su portavoz, Pablo Fernández, que ha calificado de «lamentable, vergonzoso e indecente» el beneplácito de Pedro Sánchez a una propuesta que define como un plan de negocio para la dominación colonial del pueblo palestino.