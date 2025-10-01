Paralizado el traslado del primer mena desde Canarias al descubrirse que tiene 19 años

El traslado del primer menor inmigrante desde las Islas Canarias a la Península Ibérica se ha visto frenado de inmediato después de que los resultados de las pruebas óseas hayan determinado que la edad del teórico mena es de 19 años. El menor, que debía llegar a Extremadura desde territorio canario, iba a ser el primero dentro del procedimiento de reparto desigual impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

A través de las pruebas forenses de determinación de edad, se ha podido constatar que el primer menor extranjero que debía viajar de las Islas Canarias, en este caso a Extremadura, tiene 19 años. Como consecuencia el traslado, que fue firmado el lunes por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se ha cancelado al no cumplir con las condiciones.

El viaje ya estaba preparado y coordinado con la comunidad de acogida, que es la que asume la tutela del menor inmigrante tras el traslado desde Canarias. A pesar de este dato hasta el momento desconocido, el hombre, que se hizo pasar por mena, será trasladado a la Península Ibérica, aunque en calidad de adulto inmigrante y no como menor.

Tal y como ha informado el diario ABC, esta paralización afecta al primer traslado tras la reforma de la Ley de Extranjería, por la cual los menores inmigrantes no acompañados desde las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla deben ser trasladados a recursos de otra comunidad autónoma española de la Península Ibérica en un plazo de 15 días.

Desde la firma del traslado por parte del delegado, el Gobierno de Canarias cuenta con cinco días para la coordinación del viaje del mena a su nueva comunidad autónoma, que asumirá la tutela legal del ciudadano hasta que cumpla 18 años. En este caso, las pruebas óseas han determinado que no cumple con las condiciones al descubrirse que tiene 19 años.

En primera instancia, el menor fue determinado con 17 años, de nacionalidad marroquí, y se encontraba en Lanzarote desde el pasado 10 de septiembre, junto con otros tripulantes de un barco pesquero utilizado como patera y que encalló en la costa de Órzola, al este de la isla.

El reparto de menas

El pacto del Gobierno de Sánchez con Junts exime prácticamente a Cataluña de recibir menas. En el reparto, la comunidad autónoma de dos de los socios del Ejecutivo central sólo tendrá que acoger 20 menores inmigrantes no acompañados, mientras que la Comunidad de Madrid en la que gobierna el Partido Popular y presidida por Isabel Díaz Ayuso deberá acoger cerca de 700.

El Consejo de Ministros aprobó en marzo un decreto ley llamado a establecer «criterios justos y equitativos que sirvan tanto para resolver la situación humanitaria como para ser más eficaces en el trabajo de integración y oportunidades de vida a los menores», tal y como adelantó Junts, tras su pacto con Sánchez. Los criterios promulgados por los separatistas son el peso poblacional y «el esfuerzo» realizado por Cataluña en los últimos años.