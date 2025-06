‘El País’ da más crédito a un ex alto cargo al que piden 25 años de cárcel que a dos sentencias a favor de OKDIARIO

El diario El País ha optado por dar credibilidad a las declaraciones de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad del PP al que la Fiscalía pide 25 años de prisión por dos causas relacionadas con el caso Kitchen, frente a dos sentencias judiciales firmes que avalan la veracidad de la información publicada por OKDIARIO sobre las cuentas de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas.

Francisco Martínez, imputado en el caso Kitchen y recientemente detenido por el caso Alcásec, es la fuente utilizada por el periódico de propaganda del Gobierno para desacreditar la información sobre las cuentas de Iglesias en Granadinas.

En una conversación grabada publicada este viernes por El País, Martínez afirma sobre el caso Granadinas: «Eso es un asunto que sabíamos perfectamente que era mentira, que era una falsificación, y sin embargo apareció publicado en OKDIARIO». El ex alto cargo, recientemente detenido y liberado en el marco del caso Alcásec, sugiere en la grabación que la información fue inventada por el comisario Pino y que desde el ministerio no se dio credibilidad a esos documentos. Lo que olvida El País es que la fontanera del PSOE, Leire Díez, ofreció el indulto a Martínez a cambio de que negara la cuenta de Iglesias en un paraíso fiscal.

Sin embargo, estas afirmaciones de Martínez contrastan frontalmente con el pronunciamiento de los tribunales españoles, que en dos instancias han validado la información publicada por OKDIARIO el 6 de mayo de 2016 sobre el pago de 272.325 dólares a Pablo Iglesias desde el gobierno venezolano en una cuenta del banco Euro Pacific. Así todo, parece surrealista que algunos medios como El País prefieran creer la versión de un imputado al que la Fiscalía pide un cuarto de siglo de prisión por su participación en tramas de espionaje ilegal y corrupción policial.

Dos sentencias avalan la información

La magistrada Gladys López Manzanares, titular del Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid, dictaminó en marzo de 2017 que la información publicada por OKDIARIO fue «veraz», «contrastada en fuentes policiales», «alejada de una mera invención» y sujeta «al interés general». La sentencia fue tan contundente que condenó a Pablo Iglesias al pago de las costas del proceso.

En su resolución, la juez defendió que «la difusión de una investigación policial sobre la existencia de una cuenta a nombre del demandante en un banco offshore, con sede en un paraíso fiscal, y su relación con la orden de pago y autorización del mismo realizados por autoridades venezolanas no suponen sin más un ataque al honor del demandante».

La sentencia subrayaba además que «en el momento de publicarse la noticia su contenido y contraste con las fuentes eran suficientes» y que «aunque la investigación policial no finalizara, no significa que los hechos no tuvieran veracidad necesaria para justificar la publicación, una vez contrastados no con una sino con varias fuentes».

En segundo lugar, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid dictó que consideraba que, ante la confrontación entre el derecho al honor y el de la libertad de información y expresión, debía “prevalecer” el segundo.

La Audiencia Provincial valoró positivamente la veracidad de las informaciones de OKDIARIO, en contra del recurso presentado por los abogados de Pablo Iglesias: “Las noticias se publicaron sobre la base de la existencia de una investigación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con testimonios de importantes cargos del Régimen Venezolano y tenían el memorándum y la orden de pago, habiendo sido difundida la noticia, basada en los mismos documentos a través de un canal de televisión de EEUU en la madrugada del día 6 de Mayo de 2016, hora española”.