Page vuelve a dar un espectáculo lamentable en un mitin en Guadalajara: «Mi hijo es de esos de raza…»

Emiliano García-Page ha vuelto a protagonizar otro mitin lamentable tras abochornar hace dos semanas a la candidata del PSOE en Talavera en un acto de precampaña. Este vez el candidato socialista a la presidencia de la Castilla-La Mancha dio un recital de comentarios machistas y misóginos sobre sus hijos, a quienes trató como mera mercancía en un acto en Azuqueca de Henares (Guadalajara): «Yo se lo digo siempre [a su hija]: tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano», dijo entre carcajadas. Los asistentes al acto aplaudieron las bromas taberneras de Page.

«El otro día me quedé con mis hijos… Les pregunto de todo, pero no me atrevo nunca a preguntarles cómo les va la cosa sentimental, si es que los llaman así. Mi hijo es de esos de raza y a la chica no le pregunto, pero a veces he pensado y digo por las noches ‘a ver cuándo mi hija se echa novio’. Ya ha tenido dos novios, pero bueno, decidió estudiar… empezó con las clases teóricas. Yo se lo digo siempre: ‘Tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano’, dijo entre risas.

El presidente castellano-manchego fue a apoyar al secretario general del PSOE de Guadalajara y número uno de la candidatura a las Cortes regionales, Pablo Bellido, de quien dijo que le gustaría como novio para su hija. «Cuando pienso al ver a mi hija que se eche una buena gente, una persona de esas que se pueda fiar toda la vida, que llegue a casa y que no tenga que mirar nunca por el retrovisor. Cuando a mi hija le dé por tener así novio, fijaros si le tengo cariño, si le quiero, que me encantaría que mi hija se echara una cosa parecida a Pablo Bellido», remató su recital machista Page entre aplausos.

«¿Por qué? Porque el padre dormiría tranquilo. El padre estaría encantada de la vida. Sabes lo que es eso de ir a las reuniones familiares y no tener que discutir con el cuñado, ni con el suegro, ni con nadie. Poderte fiar y decirle yo al revés a Pablo. ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué tal se porta mi hija en vez de al revés?», dijo el feminista Page dejando claro que las mujeres deberían en lo posible elegir novio siempre y cuando lo aprueben sus padres.