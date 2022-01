El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha arremetido contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por su último ataque a la carne española en una entrevista concedida a un diario británico. «Hay que acudir al viejo dicho castellano, cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo», ha afirmado Page.

Así se ha mostrado el dirigente socialista a su llegada a la primera reunión del Comité Federal del PSOE de este año. Emiliano García-Page le ha pedido al ministro Garzón que rectifique porque «es de sabios». A preguntas de los periodistas, Page ha evitado pedir la dimisión de Garzón porque las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez le competen al presidente del Ejecutivo y que él no se puede meter. «Lo que quiero es que cambie su criterio. Doy mi opinión, no se puede hacer daño a un sector tan importante y sobre todo sin fundamento, me parece de sentido común», ha resaltado.

«Normalmente uno está acostumbrado a que los errores en la vida y la política van en la misma proporción que la carga de trabajo, aquí se invierte la cosa, es una experiencia nueva», ha afirmado con un tono irónico el presidente de Castilla-La Mancha. «Si rectifica y hace propósito de enmienda…, pero claro, hay que creer en algo para poder hacerlo», ha apostillado.

El dirigente socialista ya fue uno de los primeros en criticar a Alberto Garzón por su último ataque al sector de la carne en nuestro país. «El ministro debe rectificar. No se puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el exterior. Nuestra carne cumple todos los estándares de control y es de primera calidad», señaló en un mensaje colgado en las redes sociales. Otro ‘barón’ del PSOE, en este caso el presidente de Aragón, Javier Lambán, pidió directamente su salida del Gobierno porque «no puede ser ministro de España ni un día más».

«Tonterías en todos los idiomas»

El presidente de Castilla-La Mancha ha respondido también a las quejas de Izquierda Unida por no defender desde el Gobierno al ministro de Consumo. «Ellos mismos. Cuando alguien mete la pata como lo ha hecho y no es la primera vez, es más, es que no conozco lo contrario, pues lo mejor es rectificar, si es lo más sabio que hay. Esto no tiene que ver ni con el comunismo, ni con el socialismo, ni con la derecha, se pueden decir tonterías en todos los idiomas y en todas las latitudes política», ha sostenido.

Por otro lado, Page le ha pedido al PSOE de Castilla y León que deje claro «que piensa de forma muy distinta» al ministro Alberto Garzón de cara a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero. «Lo peor es que nos confundan, pero no tiene nada que ver con el PSOE», ha defendido.

«La política en España está muy difusa para muchos aspectos. Lo verdaderamente importante y lo que le preocupa a la gente es la recuperación económica y salir del todo arrinconando definitivamente el virus», ha enfatizado.