El ministro de Consumo, Alberto Garzón, no sólo ha enfadado al sector cárnico con sus lamentables declaraciones a The Guardian afirmando que España exportaba carne de mala calidad proveniente de macrogranjas. En el Gobierno el ala socialista está echando las muelas contra el ministro comunista y han intentado acallar las críticas diciendo que Garzón habló «a título personal», mientras que dirigentes del PSOE como Javier Lambán han ido más allá pidiendo su inmediata dimisión. Pero Podemos, lejos de quitar hierro al asunto, ha desmentido a su socio de Gobierno recordando que «habla como Gobierno y no a título personal», al tiempo que ha pedido al presidente aragonés que rectifique «de forma inmediata».

Algo que ya había afirmado el propio Garzón ratificando sus críticas a la ganadería intensiva, palabras que consideró «impecables» y que no fueron «a título personal» como han asegurado algunos ministros socialistas, sino «por supuesto» como titular de Consumo, afirmó en la SER.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y líder de los comunes en la Cámara Baja, Jaume Asens, ha salido a respaldar a Garzón asegurando este viernes que el ministro de Consumo en sus declaraciones sobre la calidad de la carne que exporta España «habla como Gobierno y no a título personal», al tiempo que ha pedido al presidente aragonés, Javier Lambán, que rectifique «de forma inmediata» tras pedir su dimisión.

«Es una deslealtad gravísima», ha asegurado Asens en una entrevista en RNE, en referencia a las palabras de Lambán, quien dijo que Garzón «no puede ser ministro de España ni un minuto más». Asens ha pedido valorar las palabras del ministro «a partir de lo que ha dicho» y no «a partir de lo que algunos se han inventado de lo que ha dicho». Así, ha aseverado que Garzón ha dicho la verdad, «lo que dice la Comisión Europea».

En sus palabras, las macrogranjas producen muchos gases de efecto invernadero, se ha «duplicado» la contaminación del agua por tratos en los últimos cuatro años y esto es «un peligro para la salud».

«España se ha convertido en el principal estercolero de purines de Europa», ha asegurado Asens, que ha reprochado que hayan hecho a Garzón un No mires arriba, en alusión a la película de Adam Mckay: «Tenemos ante nuestras narices un meteorito un problema creciente y algunos anteponen sus interese electorales a la verdad, como pasa en la película».

El PSOE se desmarca

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se había desmarcado de las declaraciones de Garzón, sobre las macrogranjas y ha considerado que las hizo «a título personal». Rodríguez evitó así apoyar las palabras de su compañero de Gobierno .

En la misma línea se ha manifestado la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien ha sostenido que las palabras del titular de Consumo sobre la ganadería española eran «a título personal» y, por lo tanto, no marcan la posición del Gobierno.

Alegría ha vuelto a manifestar este viernes que el Gobierno es «contundente» en el apoyo al sector ganadero de este país, pero no ha querido opinar acerca de si el ministro de Consumo, Alberto Garzón, debería seguir al frente del Ministerio que dirige.

«Ese apoyo no se demuestra solo con las palabras, sino también con los hechos», ha añadido la ministra de Educación entrevistada en Telecinco, al tiempo que ha asegurado que España «no se entendería sin ese sector primario».

Sin embargo, la ministra no ha entrado a valorar si Garzón debería seguir al frente de Consumo después de que también algunos barones del PSOE hayan llegado a pedir su rectificación o cese. «Yo creo que he sido muy clara, que el apoyo del Gobierno al sector primario es absolutamente fundamental», ha respondido así a la pregunta.

El PSOE echa balones fuera

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ha criticado este viernes que «algunos» incrementen la polémica en torno a las palabras de Alberto Garzón, para poder «tensionar» al Gobierno.

«Quiero recordar que tanto un modelo (de producción) como otro tiene que cumplir un normativa que es estricta en la manera de producir. Es un modelo que genera riqueza, genera empleo y desde Gobierno y el PSOE defendemos al sector», ha apuntado.

Sicilia ha destacado que el Gobierno «promociona» los productos nacionales «de calidad», por lo que considera que los ganaderos no tienen «ninguna duda» del apoyo del Ejecutivo al sector con el cual, a su juicio, no supone «ninguna tensión».

Así se ha expresado Sicilia en una entrevista en RNE en la que ha trasladado el apoyo del Gobierno al sector primario. «Hay un apoyo claro al sector ganadero, importantísimo para la economía, para las exportaciones, para crear empleo en pequeños municipios», ha insistido.