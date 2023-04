A Pablo Iglesias no le han sentado nada bien las críticas de Yolanda Díaz, que ha calificado como una «ensalada de hostias». Al líder virtual de Podemos no le ha gustado que le tilden directamente de machista y de haber utilizado el dedazo con ella. Pero ha preferido desviar el golpe y recurrir al mantra de que Podemos y Sumar deben concurrir juntos a la elecciones generales.

Quizá, lo que más ha molestado a Iglesias es escuchar de Díaz que su retirada de la primera línea política fue sólo de boquilla y que en realidad sigue omnipresente en el día a día de Podemos marcando cada paso que da la que en teoría es su auténtica líder, Ione Belarra.

Sin embargo, de sus declaraciones este lunes en una emisora de radio catalana parece deducirse que lo que más le ha enfadado es que la figura emergente de la izquierda le acuse se ser un «gruñón» y le pida que «calle de una vez.

iglesias asegura que él no es así y dice aceptar las críticas «con deportividad»: «Admito que, seguramente, hay mucho de verdad en ellas. Lo que no termino de entender es en qué ayuda todo esto ahora a construir la unidad electoral», ha dicho en una entrevista en la emisora Rac 1.

Y es que Yolanda Díaz se explayó a gusto contra su teórico mentor en la entrevista que concedió este domingo a La Sexta: «Cuando me designó a dedo, me enfadé muchísimo. Se lo dije a él. Él me designó a dedo, yo se lo he dicho. Es una falta de respeto a su formación política. Tuve una gran disyuntiva, que él sabía: irme del Gobierno o hacer lo que hice. Me dijo: ‘Te voy a joder la vida’, pero no con odio. No se respeta a una formación política y a mí tampoco se me respetó. Teníamos una cumbre con Francia, y estaba con unos ministros y me puse a temblar. Me enteré a través de un vídeo»



La respuesta de Iglesias no deja lugar a dudas sobre lo mal que le han sentado las palabras de las vicepresidenta: «No sé en qué ayuda la ensalada de hostias de ayer a que nos vaya bien en las elecciones municipales y autonómicas. Creo que tendría más sentido hablar de las propuestas».

Según él , «Sumar y Podemos son muy diferentes, pero deben caminar juntos porque tienen elementos programáticos comunes». Una afirmación a la que ha añadido que Díaz evita formular ciertas críticas para tener apoyos mediáticos.

Pablo Iglesias ha pedido unidad pero ha insistido en marcar el camino a seguir: Ione Belarra y la líder de Sumar deben hacer «una declaración» garantizando la celebración primarias abiertas para configurar las listas electorales.

Mientras quiere que los integrantes de Sumar «bajen un poco el tono» de sus críticas a Podemos y que dejen de ningunar a las líderes de Podemos. En cuanto a su papel en esta guerra, se ha autodefinido como «un soldado» de Podemos y que hace lo que le dice que haga su sucesora al frente de la formación morada.

Afirma que él está cumpliendo el rol que le pidió la líder de Podemos, Ione Belarra, de ser un «activo mediático del partido, básicamente porque no hay casi nadie que defienda las ideas de Podemos en las televisiones y en las radios».

Según un artículo publicado también hoy mismo por Pablo Iglesias en un medio digital, «si algo me confirma la entrevista de ayer es que Podemos es más necesario que nunca. La izquierda que representa Sumar es legítima y necesaria, pero creo que sin lo que representa Podemos, tanto electoral como ideológicamente, será imposible seguir avanzando. Creo que ambos espacios deben caminar juntos electoralmente, pero sin negar que son diferentes. Sería mentir a la ciudadanía decir que Sumar y Podemos son lo mismo».

Y es que él, ha dicho, es un «partisano», recordando una cita de Gabriel Celaya.