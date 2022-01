El gesto de no saludarse en Fitur dejó claro que no hay química entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, pero no es excusa para que el presidente del Gobierno no informe al líder del principal partido de la oposición del envío de buques y aviones de combate al avispero de Ucrania. Sobre todo cuando el PP ha manifestado públicamente su apoyo a lo que considera política «de estado».

El líder de los populares ha reiterado este lunes su disgusto con Sánchez, que en lugar de descolgar el teléfono para informarle se dedica a «sobreactuar» y difundir fotos de sí mismo posando en su despacho para presumir de que trabaja en fin de semana por su preocupación con la crisis que ha puesto a Rusia y a EEUU al borde de la guerra.

División entre los socios de Gobierno

Casado, que ha dado su apoyo a las decisiones del Ejecutivo en este tema-y espera que al menos Sánchez se digne comparecer en el Congreso para explicarlas-, critica también la disparidad de criterio en la coalición de Gobierno sobre el envío de efectivos españoles al mar Negro en el marco de la OTAN.

«Tendrán que explicar si están a favor de esa alianza de Rusia, que además afecta también a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba (…) Ahora mismo hace que el Gobierno se rompa y que no esté de acuerdo con una operación en la que además Pedro Sánchez ha sobreactuado mediáticamente a diferencia otros gobiernos», ha dicho Casado en una entrevista este lunes en la cadena Cope.

A Casado le preocupa especialmente «escuchar a Pablo Iglesias arremeter contra la ministra de Defensa y ver ahora a todos los anti OTAN y los del no a la guerra callados».

Recado a Vox

Y al hilo de la campaña electoral en Castilla y León, ha aprovechado para mandar un recado a Vox e insinuar que su silencio en la crisis de Ucrania es para ocultar su apoyo a Rusia. Casado ha recordado que «en muchas ocasiones sí se han manifestado a favor del régimen de (Vladimir) Putin». También ha criticado la posición de los independentistas ante un posible ataque de Rusia a la soberanía de Ucrania.

Casado se ha referido además a las elecciones en Castilla y León, donde ha dicho que el PP es el partido del campo, frente a la España Vaciada, y que aspiran a gobernar en solitario porque no hacen falta multipartidismos, sino estabilidad.

Sobre Vox, de cuyo apoyo o abstención depende, según los sondeos, un gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, el líder de los populares ha dicho que hay cuestiones sobre actualidad en la que no están de acuerdo, por ejemplo, la configuración de la UE, que Vox no comparte, pese a que España necesita la solidaridad de sus socios o la PAC para la agricultura.

Además, ha preguntado tanto a los votantes de Vox como a los de Ciudadanos qué les aportan esos partidos respecto al PP, para sostener que la formación de Inés Arrimadas no ha sido útil para sus electores