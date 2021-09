Pablo Casado mantiene una posición inamovible sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que supedita a que se apruebe primero una reforma para que sean los jueces los que elijan a sus propios representantes en los órganos que rigen la judicatura. Por eso, el líder ‘popular’ no se achanta ante la campaña de acoso y derribo del PSOE y sus socios de Podemos, deseosos de colocar a sus magistrados en el órgano de gobierno de los jueces: «A mí no me presiona nadie».

Precisamente el Grupo Popular llevará el próximo martes al Pleno del Congreso su proposición de ley para «reforzar la independencia judicial», que incluye cambiar el sistema de elección en ese órgano para que los vocales de procedencia judicial los elijan directamente los jueces.

Ante las peticiones de Sánchez al PP para que cumpla la Carta Magna y proceda a la renovación del Consejo, Casado ha asegurado que está dispuesto a hacerlo «mañana mismo si acepta lo que pide la Constitución, Europa y los jueces», de forma que 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos directamente por los jueces.

«No es mucho pedir», ha enfatizado, para añadir que el propio Sánchez estaba de acuerdo en campaña y ahora debería «cumplir con su palabra y su programa electoral», así como con lo que defiende la Unión Europea.

En una entrevista en Trece Televisión, el presidente del PP ha señalado que, si no se hace esa reforma en esta legislatura, su formación lo hará en cuanto llegue al Gobierno en su primer Consejo de Ministros. «Lo que nos comprometamos ahora se va a hacer. Es un compromiso que lo voy a mantener cuando lleguemos a Moncloa», ha apostillado.

Sánchez como Napoleón

Al ser preguntado si se compromete a no renovar el CGPJ por mucho que le presionen hasta que no se apruebe esa reforma legal, Casado ha respondido afirmativamente y ha resaltado: «Puedo decir con orgullo que he demostrado que a mí no me presiona nadie». «Tengo una independencia de criterio y me debo a mis militantes, que me votaron en base a un programa, que son mis principios y a los que no voy a renunciar», ha manifestado.

Casado ha recriminado que Sánchez diga públicamente que el PP está fuera de la Constitución cuando él pacta con «golpistas» y «herederos de terroristas». «Seguiremos haciendo una oposición responsable pero firme, tendiendo la mano», ha añadido.

También ha afeado al presidente del Gobierno sus palabras acerca de que él habla mal de España cuando viaja fuera y ha explicado que él habla «mal» de Pedro Sánchez, no de España, y lo va a «seguir haciendo» aunque al jefe del Ejecutivo «le siente mal». «Esto es como Napoleón. ¿Si criticas al Gobierno hablas mal de España? España es mucho más que Pedro Sánchez», ha proclamado.

Reducir los ministerios

Asimismo ha prometido que cuando el PP llegue al Gobierno tras las elecciones generales reducirán «los ministerios a la mitad» porque no se pueden tener 23 ministerios y «mil asesores en Moncloa mientras los españoles no llegan a fin de mes» y «un millón de españoles hacen las colas del hambre en Cáritas». «Es una inmoralidad», ha resaltado.

Casado ha destacado que el plan del PP es modernizar España y hacerlo en seis meses, con nuevas leyes y con reformas. «Una vez pasada la travesía por el desierto ahora estamos en una fase en la que los españoles nos ven cada vez más como alternativa para cambiar España», ha declarado.

Tras acusar a Sánchez de «polarizar España», ha afirmado que no se arrepiente de «nada» porque han dado las batallas que tenían que dar,

defendiendo sus principios y los de España. «Defendemos la familia, los impuestos bajos, la unidad nacional y las democracias frente a las dictaduras latinoamericanas», ha detallado.

Votos del PSOE

En clave de partido, ha asegurado que en estos tres años han «unido» al partido y han logrado «mantener los gobiernos autonómicos y municipales». Ahora, ha proseguido, tienen que representar a «mucha gente», aludiendo a los socialdemocrátas y «gente de izquierda que vota socialista pero no entiende» los pactos de Sánchez con ERC o Bildu.

Casado ha puesto en valor la experiencia de gestión del PP y lo que en 1996 y 2011 hicieron los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy. «Creo humildemente que ahora los españoles buscan una alternativa, buscan un cambio y no quieren experimentos», ha indicado.

En este sentido, ha avisado de las consecuencias de que un ciudadano pueda decir que va a votar al partido que «más le gusta en Twitter». «¿Y qué ha gestionado? Ni la concejalía de un pueblo. Yo si voy a un quirófano, pido que el equipo médico haya hecho muchas operaciones», ha declarado, para señalar que el PP es un partido que ya ha pasado «muchas crisis».

Finalmente, ha aludido a la Convención Nacional del PP que se celebra entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, en la que habrá «14 líderes políticos de talla internacional» y se pondrá en valor la gestión del PP en autonomías y ayuntamientos.