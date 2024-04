OKDIARIO caza a Yolanda Díaz comprando las novedades de Zara la semana que pidió usar ropa vieja

Resistirse a las novedades de Inditex es muy difícil, incluso para Yolanda Díaz. La líder de Sumar abogaba esta semana por acabar con la moda rápida y apostar por reutilizar las prendas. Consejos vendo, que para mí no tengo: La Fashionaria, como la definió el PP en un vídeo esta semana, ha sido cazada por OKDIARIO visitando una de las tiendas de Zara en Madrid, donde ojeaba la nueva colección del gigante textil tan sólo una semana después de pedir a los españoles que vistiesen con ropa usada.

El modelo de negocio de Inditex se caracteriza por una gran movilidad de sus colecciones, que cambian cada dos semanas, manteniendo siempre un fondo de prendas básicas. Algo que tendría que finalizar si sale adelante la proposición no de ley presentada por Sumar en la que insta al Congreso de los Diputados a «adoptar las medidas necesarias para garantizar el tratamiento de los residuos textiles» y «establecer criterios de diseño circular» para que los productos «sean sostenibles y duraderos».

Sin embargo, la ministra de Trabajo olvida las reclamaciones de su propio partido y se lanza a por las nuevas prendas del gigante textil gallego. Concretamente, este sábado 20 de abril, Yolanda Díaz ha visitado una de las tiendas de Zara -ubicada en la Plaza de España- para ojear las últimas novedades. La vicepresidenta segunda del Gobierno se mostraba muy interesada por una de las prendas recién llegadas a los estantes del buque insignia de Inditex: un dos piezas compuesto por una blusa de manga larga y un pantalón fluido que en su conjunto tiene un coste de 60 euros.

Podría no ser nada sorprendente, dado que, desde que dio el salto a la política nacional, se le ha visto en múltiples ocasiones comprando en firmas de moda mucho más costosas como Gucci o Tommy Hilfiger. Lo que sí es reseñable son las fechas: tan sólo siete días han pasado desde que el pasado 14 de abril la formación de Yolanda Díaz le dijese a los españoles que tenían que seguir usando su ropa vieja.

Yolanda Díaz vs. Empresas textiles

Mientras la ministra de Trabajo quiere poner trabas a las grandes marcas de fast fashion, como es el caso de Inditex, Yolanda Díaz no predica con el ejemplo y sigue consumiendo y comprando sus productos mientras da lecciones a los españoles de cómo tienen que vestir o dónde tienen que comprar. Y no es la primera vez que su formación política ataca a los establecimientos donde luego ella se va de compras: el pasado mes de enero Sumar registraba una proposición no de ley para que el Gobierno se reuniese con las principales empresas multinacionales españolas del sector textil porque, a su juicio, «se produce demasiada ropa».

Así, su incongruencia ha desatado una oleada de críticas tanto de la clase política como de los españoles, que a través de sus redes sociales han remarcado el cambio de estilo y el gran fondo de armario de una ministra que ahora pide que no se compren ropa. El Partido Popular se ha burlado de que sea precisamente Yolanda Díaz la que quiera poner el foco ahora en la industria textil y pida acabar con «la moda rápida» en la ropa. «Yolanda, La Fashionaria, exige a la gente que use ropa vieja. Para esto pagas al gobierno, para que te digan qué vestir y cómo pensar», destacaban los populares.

Pero, esa es la política de Yolanda Díaz. Es capaz de firmar el acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) con un traje que de Sandro que cuesta 620 euros -la mitad de lo que ganaría un español con ese sueldo mínimo-, o de decirle a los españoles que sigan usando su ropa antigua que, para las novedades de Zara, ya está ella.