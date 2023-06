Ante la inminente salida de Irene Montero de la política, acelerada por el veto de Sumar a una ministra de Igualdad con una de las peores valoraciones entre la ciudadanía, Álvaro Ojeda graba un vídeo para la vida de Montero fuera de la política y del feminismo radical.

Ojeda se dirige a la todavía ministra desde la puerta de un Mercadona: «Mira dónde estoy. ¿Te acuerdas de tu otra vida? ¿Quiere bolsa? ¿Te acuerdas de esa frase? Quiere bolsa, Irene. Pues deberías de ir poniéndose las pilas con lo que tú has rajado de Juan Roch. ¿Eh? Lo que tú has rajado de Mercadona. Lo que tú has rajado de esta maravillosa empresa y de los maravillosos compañeros que trabajan aquí y que son gente profesional; no como tú que te has llevado haciendo el Coca-Cola durante un montón de años al rebufo de tu marido en el Congreso de los Diputados».

Las críticas al presidente de Mercadona, Juan Roch, y a otros empresarios, han sido una constante durante la presencia de Podemos en el Consejo de Ministros, con la consiguiente polémica. Álvaro Ojeda quiere incidir sobre ello.

«Pues nada, querida Irene, desde la puerta de uno de los magníficos Mercadona que hay en España, y que dan miles de puestos de trabajo, no como tú, que lo que has hecho es dar paguita y y ningunear el nombre de España como país, recuerda que ¿quiere bolsa? Es lo que te va a quedar. Ah, no, que tú quieres seguir viviendo de la política.

«Pues aquí lo tienes que volver, a doblarla. Pero desde el escalafón más bajo, desde el escalafón más bajo que hay, a esta gran empresa española con tus compañeros, que más quisieras tener la categoría que tienen tus compañeros de trabajo, estos que las doblan y no tú, que te has llevado todos estos años viviendo del cuento a cuestas, de los impuestos de tus compañeros que han trabajado aquí y que trabajan aquí doblando el lomo, dignificando la profesión y dignificando a España, desde un centro comercial en condiciones, como éste».

«Venga, feliz verano, que te queda poco. Irene Montero, alias Quiere bolsa», termina Ojeda.