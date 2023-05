La política española habla muchos acentos. En las próximas elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo se presentan cientos de candidatos que no nacieron en España, pero que por los cuatro costados se sienten nacionales. OKDIARIO habla con varios de ellos. Proceden de Bulgaria, Venezuela, Cuba y Colombia. Coinciden en que no encontraron grandes trabas para entrar en la vida pública del país y que apuestan por la igualdad de oportunidades para sus compatriotas.

Gustavo Eustache es candidato a diputado en la Asamblea de Madrid por el PP y procede de Venezuela. «¿Por qué me animé a entrar en política? Llevo más de 20 años aquí en Madrid. ¿Por qué no aportar y trabajar por la ciudad, la región, el país que nos ha recibido? Ésa ha sido la motivación fundamental. La comunidad hispana es la que más está creciendo», expresa.

Por su parte, Orlando Chacón está en puesto de salida para ser concejal en el equipo de José Luis Martínez-Almeida. Es nacionalizado, colombiano de nacimiento y, en su caso, la política le viene de «tradición familiar». «Mi padre fue concejal en varias ocasiones y algunos de mis hermanos y familiares también han ostentado responsabilidades y responsabilidades políticas como electos en Colombia», recuerda de su familia.

Asimismo, encontramos el caso de Janette Novo, cubana de nacimiento que es la apuesta personal de Isabel Díaz Ayuso para ser alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, feudo comunista de IU desde hace dos décadas. «Llegué a España en 1997 y empecé a trabajar en la empresa privada. Estuve diez años en una empresa exportadora a países árabes, hasta que en el año 2009 me incorporé al PP en el Senado. En ningún momento yo he encontrado trabas, todo lo contrario», relata.

Por último, hablamos con Nikolay Yordanov, hasta ahora director general de Juventud de la Comunidad de Madrid y ahora candidato a diputado autonómico. «Hace 20 años llegué a España desde Bulgaria y nadie me preguntó de dónde venía, sino sólo, qué es lo que necesitaba, cómo podían ayudar. Al no saber el idioma y la cultura me costó al principio, pero muchísimos compañeros y amigos me han ayudado, de todos los países, de todos los orígenes», recuerda.

«¿He encontrado alguna dificultad viniendo de fuera? A nivel político no, el mismo que cualquier persona que se afilia a un partido. Llevo toda mi vida trabajando y afiliado al PP hasta que ha llegado la oportunidad para llevar adelante este proyecto como nuevo madrileño», explica Eustache.

Motivación

A los cuatro les une su espíritu de aportar a la sociedad. «Siempre he querido, en mi caso, ayudar a la gente joven. Es muy gratificante poder estar al lado de ellos, ayudarles y precisamente no preguntarles de dónde vienen, sino a dónde quieren llegar. Y es lo que hacemos aquí en la Comunidad de Madrid, apoyar a la gente joven para que llegue tan lejos como se lo proponga», expone Yordanov.

Urna electoral.

La candidata a alcaldesa de Rivas también se suma a esa reflexión. «Me anima estar en política su capacidad de transformación a favor del interés general y un mejor bienestar para todos. Debo decir que en España nunca me he sentido discriminado ni he tenido dificultad para ejercer la política y mucho menos que decir mucho menos en el PP», indica Novo.

Acentos

«¿Qué ideas tengo para mejorar la situación de los nuevos madrileños? Ser esa voz que les pueda representar en el Gobierno. Escucharles activamente, aportar en las actividades culturales, como es el grandísimo evento de la Hispanidad que se celebra cada año. Quiero seguir fomentando el empleo, la inversión, emprender, ser autónomo, crear empresas, generar riqueza», enumera el candidato de origen venezolano.

«España es un país de acogida. Yo he hecho el viaje a la inversa. Mis abuelos fueron a Cuba, mi abuelo de Laredo y mi otro abuelo de Cospeito (Lugo) y he comprobado que España es un país de acogida, caben todos los acentos. Es mestizo. Ésa es la riqueza cultural de España aporta mucho a quienes han nacido aquí y a quienes venimos de fuera y sentimos España como nuestra segunda patria. Es donde han nacido nuestros hijos. No entendemos otro país diferente que no sea este», concluye Novo.