El nº 2 de Guardiola destaca la sintonía con Vox pero descarta el pacto antes de Semana Santa, como avanzó OKDIARIO

El secretario general del PP en Extremadura y nº 2 de María Guardiola, Abel Bautista, ha descartado, en una declaración este miércoles, que se pueda cerrar un pacto de Gobierno con Vox en Extremadura antes de Semana Santa, tal y como adelantó OKDIARIO. No obstante, Bautista ha destacado que las negociaciones se están desarrollando en «absoluta sintonía».

A pesar de desmentir que se haya producido un principio de acuerdo entre ambos partidos, sí ha confirmado que continuarán negociando con reuniones «presenciales» la próxima semana, con el objetivo de que haya un acuerdo «cuanto antes».

Bautista ha insistido en que en esas reuniones hay «absoluta lealtad» y ha detallado algunos de los asuntos que se están abordando en las negociaciones. El futuro de la central nuclear de Almaraz, rebajas fiscales o políticas de vivienda, son algunas de las medidas que ambas formaciones están detallando «para dar estabilidad y mejorar Extremadura en los próximos cuatro años».

En su intervención ante los medios de comunicación ha reconocido que en la reunión de hoy se ha «avanzado mucho», pero también ha apuntado que «esa ansiedad por darle un gobierno a Extremadura no nos puede hacer llegar a un acuerdo que pudiera hacer caer a Extremadura en la inestabilidad».

De lo que se trata, ha apuntado, es de «darle un gobierno a esta región para los próximos cuatro años y además sustentado en partidas presupuestarias muy concretas». Aun sin acuerdo, ha reconocido el trabajo de ambas formaciones, apuntando que van «en el camino correcto», ya que «hay muchísimas más cosas que nos unen, que las que nos separan, que son mínimas», ha resaltado.

Vox también reconoce avances

En Vox reiteran que su prioridad en cada uno de los pactos regionales es establecer un programa de gobierno que permita «el cambio» que han pedido los españoles en las «urnas».

En un comunicado emitido por la formación que lidera Abascal, tras la reunión de este miércoles, inciden en que se han regido «exclusivamente» por «las medidas políticas a adoptar, sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica».

Vox añade que todas las cuestiones relacionadas con los cargos serán tratadas a posteriori «tras alcanzar el acuerdo sobre el programa político». Una fase en la que será fundamental, señala Vox, «los plazos de cumplimiento y las garantías de ejecución».

En la reunión, la comisión negociadora de Vox capitaneada por Montserrat Lluís, además del equipo regional liderado por Óscar Fernández, han participado los portavoces nacionales de Economía, Energía y Desresgularización, José María Figaredo, y Vivienda, Carlos Hernández Quero.