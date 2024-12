Federico Mayor Zaragoza, ex ministro de Educación y Ciencia durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo y ex director de la UNESCO, ha muerto a los 90 años este jueves, según ha confirmado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en una publicación en redes sociales. Mayor Zaragoza también fue rector de la Universidad de Granada (UGR) y vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El secretario de Estado de Sanidad ha lamentado la muerte del ex ministro, de quien ha valorado su desempeño como «una de las personas que más trabajó por impulsar el cribado neonatal en nuestro país».

Mayor Zaragoza nació en Barcelona en 1934 y fue doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, posteriormente se convirtió en rector de la Universidad de Granada entre 1968 y 1972. En 1971, fue nombrado como vicepresidente del CSIC y luego ocupó el puesto de presidente en funciones. Cofundó el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO).