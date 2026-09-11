Morant cree que «ha habido muchas» explicaciones del Gobierno sobre Ceuta

Diana Morant, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, no ha querido valorar la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, a raíz de la polémica publicación de documentación desclasificada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con la entrada masiva del 30 de julio. «Sería imprudente valorar algo que no conozco», ha dicho poco antes de inaugurar el curso universitario 2026-2027 de la Universitat de València.

«No he visto la noticia y, por tanto, sería muy imprudente por mi parte valorar algo de lo que no conozco», ha insistido al ser cuestionada repetidamente por ese asunto, recalcando que no tiene «constancia» de los motivos que han llevado a Gonzalo Sanz a dimitir.

Cuando le han preguntado si cree que podrían producirse más dimisiones a raíz de la crisis desatada tras estallar la polémica por la desclasificación de la documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Morant ha vuelto a decir que no puede «hacer una valoración de una dimisión» de la que no conoce su «contenido». «De verdad que no es que no quiera contestarles, es que simplemente no tengo la información», ha insistido.

Ceuta «no tenía voluntad» de atender a inmigrantes

Más elocuente se ha mostrado para defender la actuación del Gobierno en la grave crisis migratoria de Ceuta, incidiendo en que ha tomado «decisiones que eran absolutamente necesarias». La titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha puesto énfasis en destacar que «quien tiene la responsabilidad de proporcionar techo a las personas que están sin techo por las calles y que necesitan un proceso de regularización administrativa para ver qué se hace con ellas y cuál va a ser su futuro, tanto para los mayores de edad como para los menores, es la comunidad autónoma, la ciudad de Ceuta, que es la responsable de abastecer de ese techo», para criticar que en su opinión dicha administración «no tenía voluntad de hacerlo».

Diana Morant ha recalcado que «hemos visto cómo ha habido también problemas con la propia Autoridad Portuaria, cuyo presidente está nombrado por la comunidad autónoma y, por tanto, por el presidente –Juan Jesús– Vivas y ponía problemas para que se pudieran hacer instalaciones e infraestructuras donde las personas migrantes que están allí, que tienen que pasar por el proceso administrativo adecuado, puedan tener un techo, duchas, donde vestirse y donde comer. Todo esto ha estado impidiéndose hasta prácticamente un mes».

Con todo, ha reconocido que «todas las cosas se podían hacer mejor», pero ha solicitado que se lleve a cabo «una evaluación de todas las administraciones». «En materia de menores, las competentes son las comunidades autónomas», ha diferenciado.

Poca propuesta en dirigentes del PP

En este sentido, Diana Morant ha censurado que ha visto a presidentes de comunidades autónomas, como el ‘president’ de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (PP), «manifestarse airadamente con cánticos que creo que están fuera de la política contra el Gobierno de España», y también «poca propuesta».

«A mí me gustaría que el señor Pérez Llorca, para aportar una solución, dijera que por supuesto en la Comunitat Valenciana somos capaces de acoger a esos niños y niñas que se considere que se van a tener que repartir dentro de nuestro país, porque la tutela de los niños y las niñas no acompañados que llegan a nuestro país es de las comunidades», ha expresado.

Explicaciones del Gobierno «ha habido muchas»

Morant ha defendido que el presidente Pedro Sánchez «ha comparecido», al igual que «todos los ministros que han estado en Ceuta, que tienen competencias también en esta crisis, han comparecido». «Explicaciones ha habido muchas y trabajo también hay mucho», ha asegurado.

También ha preguntado «a todos esos» que piden dimisiones «qué han hecho ellos con Ceuta»: «Porque hasta ahora ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia, agravándola en vez de arrimar el hombro».

Y ha argumentado: «Creo que el PP, que es un partido presumiblemente de Estado, tendría que haber estado del lado de las soluciones, y más siendo el partido que gobierna la ciudad de Ceuta». Morant ha mostrado su «sorpresa» al escuchar cosas como que «había que cazar a los inmigrantes o todo lo que hemos escuchado que va contra los derechos humanos».

Frente a ello, ha garantizado que el Gobierno de España «va a cumplir siempre con las leyes y los tratados internacionales, con la propia legislación española en vigor y, sobre todo, con los derechos humanos». «Si esperan otra cosa de nosotros, desde luego no lo van a tener», ha zanjado.