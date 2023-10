Montero critica que se filtre un vídeo de Hermoso pero calla sobre la violación de mujeres en Israel

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado con dureza que se haya filtrado la declaración de Jenni Hermoso ante la Fiscalía por el beso de Luis Rubiales mientras guarda un silencio atronador sobre las violaciones y vejaciones a mujeres que se están cometiendo en Israel por parte de los terroristas de Hamás.

Parece que la podemita tiene una clara doble vara de medir a la hora de denunciar supuestas actitudes machistas y de defender los derechos de las mujeres. Así, mientras considera intolerable que medios de comunicación publiquen un vídeo de Hermoso prestando declaración ante el Ministerio Público por un pico, no le parece igual de mal o de denunciable las imágenes que han podido verse estos días de mujeres violadas por las calles de Israel.

Irene Montero ha suscrito las palabras de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien ha tachado de «vergüenza» la publicación de la declaración de Jenni Hermoso y ha recordado que la LECrim prohíbe «obtener, divulgar o publicar imágenes de víctimas de violencia sexual o de sus familiares». Al mismo tiempo, afirma que en un juicio penal, en virtud del artículo 466 del Código Penal, no es delito la filtración al no estar declarada secreta la investigación».

«Sí podría/debería investigarse el origen de la filtración, por si pudiera ser constitutiva de delito contra la intimidad: descubrimiento y revelación de secretos, artículo 197 del Código Penal. Pero es muy difícil de probar», apostilla Rosell, en unas declaraciones que ha suscrito la ministra de Igualdad.

La LECrim (681) prohíbe obtener, divulgar o publicar imágenes de víctimas de #ViolenciaSexual o de sus familiares.

(En un juicio penal) No es delito (466 C.Penal) al no estar declarada secreta la investigación. No es periodismo este show que causa daño y #vergüenza #SeAcabó 👇🏾 pic.twitter.com/5kq5KlHORt — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) October 10, 2023

Mientras tanto, Irene Montero, no ha dicho ni una palabra de repulsa, de condena o de solidaridad hacia las mujeres violadas en Israel por parte de los terroristas de Hamás, algo que le ha afeado la presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«Yo no me quito de la cabeza los cuerpos de esas mujeres, de esas chicas jóvenes rotos, esas mujeres violadas, ensangrentadas que han expuesto y que han exhibido como trofeos durante estos días», ha señalado Díaz Ayuso para, a renglón seguido, preguntarse dónde están «esas feministas» como Irene Montero para ponerse de su parte o para «por lo menos, recordar que eso no se puede tolerar».

«Creo que se pierde una gran oportunidad, simplemente condenarlo y luego ya hablamos de otras cosas», ha agregado, mientras que la ministra Irene Montero lo único que ha hecho es denunciar «la vulneración de los derechos humanos en Palestina por parte del Estado de Israel de forma sistemática desde hace décadas».