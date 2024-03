Montero cesó al director de Inspección tres días después de que denunciara la trama Koldo al juzgado

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cesó al director del Departamento de Inspección, Javier Hurtado, tres días después de que remitiera un informe sobre la trama de Koldo al Juzgado de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional.

Hurtado envió el pasado 2 de febrero al juzgado un informe con todos los datos que los inspectores de Hacienda habían acumulado desde 2020 sobre Soluciones de Gestión SL, la empresa del caso Koldo, y sobre Víctor de Aldama, considerado uno de los líderes de la trama de corrupción de comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Este informe fue recibido por el juez Ismael Moreno, encargado de investigar el caso.

Tres días después, el 5 de febrero, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el cese de Javier Hurtado como Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, dependiente del Ministerio liderado por María Jesús Montero, tras haber denunciado la trama Koldo ante el juzgado.

La resolución del despido data del 1 de febrero de 2024, pero no se hizo efectivo hasta el 5 de febrero, cuando se publicó en el BOE. Fuentes consultadas Trece TV aseguran que el cese se hizo efectivo después de que Hurtado enviara el informe denunciando la trama de Koldo a la Audiencia Nacional. El Departamento de Inspección ya había trasladado toda la información al Juzgado de Instrucción, una labor que corresponde al magistrado Ismael Moreno. Las mismas fuentes sostienen que la fecha real del despido fue el pasado 5 de febrero, tres días después de que se denunciara la trama de corrupción que vincula a ex miembros del Gobierno de Pedro Sánchez como el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

El cese fue firmado por el presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón. Y es que el informe fue realizado por esta agencia, siendo Javier Hurtado y Paloma Villaró, los últimos responsables del mismo. Villaró también fue cesada por el Ministerio que dirige María Jesús Montero. El autor del informe que denuncia la trama de Koldo fue Raúl Burillo, técnico de Hacienda con gran experiencia en Cataluña y Baleares, también conocido por ayudar a destapar el caso Palma Arena y el caso Nóos, por el que fue condenado Iñaki Urdangarin.

El informe

El informe de la AEAT consta de 50 páginas y en él se detallan las actividades presuntamente delictivas de Soluciones de Gestión SL, la empresa del caso Koldo, y de Víctor de Aldama, uno de los comisionistas de la trama. El Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero ya conocía por aquel entonces cómo operaba la organización, a quién compraba y a quién vendía.

Raúl Burillo revela en su informe que en junio de 2020 metió a Soluciones de Gestión SL, la empresa del caso Koldo, en un plan de inspección de las devoluciones de IVA porque la devolución solicitada de cuotas de IVA soportado fueron superiores a las devengadas en el ejercicio de 2019. La entidad, con sede social en Zaragoza, contaba con actividades irregulares en Angola y por aquel entonces estaba prácticamente inactiva, según revela Vozpópuli. Ingresó en 2020 un total de 54,5 millones de euros. En 2019 ingresó 0 euros de facturación y en 2018, 101.058 euros.

El técnico de Hacienda, por aquel entonces destinado a Zaragoza, avisó de que Soluciones de Gestión SL tenía vinculación con la capital de Aragón, pero que el resto de investigados de la trama tenían su residencia en Madrid. El expediente se mantuvo en Zaragoza y se le autorizó a centralizarlo.

Fue en julio de 2021 cuando Burillo había recopilado ya toda la trama en base a declaraciones del IVA y el Modelo 347 de operaciones de proveedores y clientes que la empresa presentó en el primer semestre de 2021, además de numerosas solicitudes de información a terceros. La calve fue la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2020 presentada en julio de 2021.