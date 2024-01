Mónica García presentó el libro contra Ayuso de su nuevo director de Salud en un solar okupa

La ministra de Sanidad, Mónica García, ya ha apuntalado la cúpula política de su ministerio con el fichaje de Pedro Gullón como nuevo director general de Salud Pública. Un cargo de gran relevancia para el que ha elegido a un epidemiólogo de 35 años al que ya conoce desde hace tiempo: García le presentó a Guillón un libro sobre la pandemia en el que criticaba abiertamente a Madrid y al modelo de contención del covid desarrollado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El acto se celebró en un solar okupa de Madrid.

Mónica García ha incorporado esta semana a su equipo a Gullón, un acérrimo militante comunista que se significó durante la pandemia del covid contra el sistema sanitario madrileño y la gestión llevada a cabo contra el virus por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Además de entrevistas y publicaciones en revistas técnicas, Gullón publicó un libro titulado Epidemiocracia junto al entonces diputado de Más Madrid, Javier Padilla, hoy también en la cúpula del ministerio de Mónica García como secretario de Estado.

En la obra, ambos defendían que las epidemias acaban afectando principalmente a los grupos de estratos sociales bajos. «Los virus no entienden de fronteras ni de clases sociales. No hemos parado de escuchar esta frase como un mantra, como una aventura mágica en la que los virus aparecen de un espacio neutro, llegan, infectan y desaparecen. Pero es falso: las epidemias no surgen de la nada, parten de unos contextos sociales y políticos concretos; y entender este sustrato político, económico, sanitario y social es clave para analizar cómo afectan», señala la sinopsis de este libro.

En el libro, desarrollan una teoría social sobre las epidemias, y en concreto la del covid, muy en la línea de los ataques que en esos días lanzaba Más Madrid y Mónica García contra Isabel Díaz Ayuso por cuestiones como involucrar a la sanidad privada en la respuesta a la pandemia.

De hecho, la propia Mónica García amadrinó el libro de Gullón y lo presentó. Lo hizo el 16 de junio de 2020 en un solar okupado de Madrid. El solar se encuentra en la calle de Antonio Grilo, 8 de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid firmó un convenio con la Comunidad de Madrid para que se pudiera construir un centro de salud en este espacio okupado. El SPA Maravillas, que respondía a las iniciales de «Solar Polivalente Autogestionado».

El espacio de esta plataforma okupa, que se ha significado intensamente contra la gestión sanitaria de Ayuso, ya ha sido desalojado. De hecho, los miembros de SPA Maravillas acusaron a los técnicos municipales que limpiaron el solar de rastrojos de «matar plantas».

Salud sin crecimiento económico

Este epidemiólogo, que a partir de ahora será el máximo responsable en España en materias de salud pública como pandemias, publicó en septiembre del año pasado un artículo, que firmaba junto a los investigadores Mario Fontán y María Iglesias, titulado Repensando el crecimiento económico: salud, trabajo y emergencia climática en el siglo XXI, en el que expone los perjuicios que, a su juicio, tiene el progreso económico con la salud general de la población.

«Nuestro trabajo es intentar problematizar si el crecimiento económico siempre es beneficioso para la salud, bajo qué condiciones, y cómo podemos mejorar la salud poblacional sin necesidad de un crecimiento económico ad infinitum, que sabemos que no es sostenible», reconocen los autores al comienzo del artículo, publicado en la revista del sindicato de Comisiones Obreras (CCOO) Perspectiva.

Así, estos investigadores esgrimen que, «la evidencia científica dentro del campo de la salud pública nos dice que los periodos de crecimiento económico suelen ser periodos donde la mortalidad aumenta». Es decir, de acuerdo con su tesis, cuanto más próspero y rico es un país, más muertos tiene. Esto se debe, sostienen, a que «en esos periodos -de crecimiento económico- se producen más accidentes de tráfico, más contaminación atmosférica o más consumo de sustancias».

«Aunque parezca algo paradójico, también es algo inserto en la dinámica capitalista. Más crecimiento económico está asociado con más consumo, y el crecimiento económico no es positivo para todos los sectores de la población por igual», agrega el artículo que, a continuación, matiza que esta relación entre el crecimiento económico y la mortalidad «desaparece» si durante los periodos de bonanza se aumenta el gasto social.