El ministerio de Sanidad de Mónica García ha contratado unos cursos con el objetivo de aplicar la «perspectiva de género» a las investigaciones que su cartera pondrá en marcha. Concretamente, se trata de una «acción formativa» dirigida al personal del Instituto de Salud Carlos III para «interpretar las desigualdades de género en salud».

La Secretaría General del Instituto de Salud Carlos III ha adjudicado un contrato por valor de 3.619 euros para la «perspectiva de género en la I+D». Tal y como rezan los documentos oficiales de la licitación se pretende contratar una «acción formativa perteneciente a las actividades docentes ofertadas por el Instituto de Salud Carlos III e integrada en su Plan de Formación Interna, dirigida a la formación de su personal en materias relacionadas con Políticas de Igualdad».

La cartera de Mónica García pretende realizar estas formaciones entre octubre y noviembre de este año. En total, los trabajadores del Instituto Carlos III tendrá que realizar 40 horas lectivas sobre esta materia y se hará en dos sesiones presenciales de 10:00 a 14:00 horas. El cupo máximo es de 25 plazas y se impartirá de forma híbrida: en la plataforma virtual y en las instalaciones de la entidad pública.

Los objetivos que persigue este cursillo serán los siguientes:

«Identificar, describir e interpretar las desigualdades de género en salud» basándose en un «enfoque integrado de género». Otro de los objetivos es «incorporar el enfoque de género en el diseño, desarrollo y evaluación de la investigación en salud». Por último, pretende que se aprendan a utilizar las «diferentes herramientas teóricas y metodológicas existentes que facilitan la integración de la perspectiva de género en la investigación de salud».

Las formaciones incidirán en que «el enfoque integrado de género (mainstream)» es un «instrumento de análisis en salud que permite reducir las desigualdades». También se valorará el «género como un determinante social de la salud». Por último, se subrayará la «brecha de género en la representación científica».

Además, también se pondrán en marcha comisiones evaluadoras de investigación para «garantizar la calidad y excelencia en la selección teniendo en cuenta la perspectiva de género».

El Instituto Carlos III tiene como objetivo, tal y como consta en su página web, «contribuir a mejorar la salud» a través del «fomento de la investigación y la innovación» y prestando «servicios científicos-técnicos de referencia y programas docentes dirigidos al Sistema Nacional de Salud».

Contra la «masculinidad hegemónica»

Mónica García mostró también preocupación con más cuestiones de género como la masculinidad hegemónica. El Ministerio de Sanidad investigará si esta actitud está directamente relacionada con el aumento de las enfermedades. En un foro organizado por la cartera, se subrayó que «la masculinidad hegemónica perjudica seriamente la salud», ya que promueve la autosuficiencia. La cartera de la dirigente de Más Madrid considera que debería estar presente en la atención primaria.

Sanidad se refiere a la «masculinidad hegemónica» con unos parámetros concretos sobre lo que significa «ser hombre» y que se relaciona con características como la valentía o la fuerza. Todo ello tuvo lugar en el foro Salud, hombres y masculinidad, donde representantes de la institución aseguraron que los mandatos que impone esta masculinidad hegemónica no sólo impactan en la vida de las mujeres, también en los vínculos y hasta en la salud de los varones: los dictados de cómo ser un hombre fuerte implican resistencia a ir al médico, tener más comportamientos de riesgo y no pedir ayuda para no mostrar debilidad.

Según Sanidad, la calidad de vida de los hombres se ve comprometida por la masculinidad hegemónica y cree que el sistema debe promover masculinidades que permitan vivir mejor también a los varones. «No podemos ser solamente taquígrafos del desastre en los efectos de la masculinidad sobre la salud. (…) Como Ministerio de Sanidad tenemos que preguntarnos si la masculinidad es un determinante de la enfermedad o un activo para la salud», aseguró el número dos de Mónica García.

Concretamente, el Ministerio investigará las barreras de los hombres a la hora de buscar ayuda cuando tienen una adicción, ya que aseguran que el género retrasa esa búsqueda, tanto en adicciones como en otras enfermedades, particularmente de salud mental. «La mayoría de los hombres que presentan masculinidad hegemónica tienen más resistencia a la hora de buscar ayuda o de consultar a los profesionales de la salud. (…) Porque para la masculinidad hegemónica la búsqueda de ayuda significa ser débil y los mandatos que transmite son principalmente ser fuertes, ser duros», indicaron.