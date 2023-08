Juan Carlos Monedero continúa viendo fantasmas donde no los hay. En esta ocasión, ha achacado a los ‘fascistas’ que votan a PP y Vox el golpe que un camión de la basura le ha dado fortuitamente a la estatua del poeta Federico García Lorca situada en la madrileña Plaza de Santa Ana. El ideólogo de Podemos no ha dudado en compartir la fotografía del destrozo en sus redes sociales, asegurando que se trataba de un ataque vandálico perpetrado por «fascistas». Lo que no sabía el profesor universitario es que esos daños habían sido causados y reconocidos por un equipo de limpieza de la capital de España.

Lejos de contrastar el ataque al monumento, Juan Carlos Monedero se atreve a afirmar que los inexistentes atacantes serían capaces de volver a asesinar al poeta granadino. «Luego, los tertulianos y sus presentadoras se escandalizan cuando decimos que está gente, que son también los que hacen listas, volverían a fusilarle». Un mensaje lleno de reivindicación y de carga ideológica que se queda en papel mojado tras descubrir que los daños se causaron de manera accidental mientras maniobraba un gran camión de la basura.

Los fascistas, que votan al PP o a VOX, vandalizan constantemente la estatua de Federico García Lorca en Madrid. Luego, los tertulianos y sus presentadoras se escandalizan cuando decimos que está gente, que son también los que hacen listas, volverían a fusilarle. pic.twitter.com/m3b28IBFkc — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) August 2, 2023

El detalle que confirma las ansias de Monedero por reavivar la alerta antifascista se encuentra en la propia fotografía compartida junto al mensaje. Junto a la estatua se pueden apreciar restos de dos grandes faros rojos, procedentes del camión de la basura. La teoría del ataque vandálico se cae por su propio peso. No obstante, y por si quedaba alguna duda, el ataque ha sido desmentido por fuentes municipales, al mismo tiempo que se ha confirmado el origen de los daños: un golpe fortuito de un camión de la basura. La figura de García Lorca ha quedado indemne mientras que la placa de mármol (Madrid a Federico García Lorca) que decoraba el pedestal se ha roto tras el choque.

Twitter, ahora renombrada como X, permite aportar contexto a los mensajes en caso de que la audiencia considere que el mensaje está equivocado. En este caso, los usuarios de la red han empleado esta herramienta para desmentir la acusación de Juan Carlos Monedero.

La icónica estatua se encuentra situada en la Plaza de Santa Ana, ubicada en el Barrio de las Letras. Fue instalada en 1984, fecha en la que se celebró el 50 aniversario del estreno de Yerma. Por aquel entonces, el director del Teatro Español, situado justo en frente del monumento, solicitó al Ayuntamiento de Madrid que levantara un recordatorio del poeta. En él, el dramaturgo sujeta una alondra en su mano. La escultura es obra del artista Julio López Hernández.