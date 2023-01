Moncloa veta a Felipe VI en Davos: el Rey no asiste al foro mundial desde que Sánchez gobierna

El Rey Felipe VI no acudirá al principal Foro Económico que se celebra la semana que viene en la ciudad suiza de Davos. Moncloa, según ha podido saber OKDIARIO, ha impedido una vez más al jefe del Estado acudir a este evento que reúne a las principales economías del mundo. Desde que el líder del PSOE llegó a La Moncloa el monarca no ha participado en ninguna edición del encuentro, algo que sí hacía con anteriores Gobiernos. La Casa Real española será prácticamente la única monarquía europea que no estará presente en el Foro de Davos.

La decisión del Ejecutivo se sustenta en la voluntad de que sea Pedro Sánchez el que cope todo el protagonismo de la delegación española en este evento. Más aún en este año electoral, en el que el presidente asumirá en junio la Presidencia de turno de la Unión Europea. Davos es un lugar clave para las relaciones económicas con las principales empresas y economías mundiales. Felipe VI es uno de los pocos monarcas invitados personalmente por el director del foro, Klaus Martin Schwab, tras haber coincidido en unas jornadas internacionales y haber escuchado al jefe del Estado español.

No es la primera ocasión en la que el Gobierno impide al Rey participar en Davos. De hecho, desde la llegada del líder socialista al poder, Felipe VI no ha podido participar nunca en el foro económico suizo. La última ocasión que el actual jefe del Estado representó a España en esta cumbre fue en enero de 2018, cinco meses antes de la elección de Sánchez como presidente del Gobierno. Entonces el inquilino de La Moncloa era Rajoy. El líder del Partido Popular, a diferencia del secretario general del PSOE, dejaba ejercer al monarca la representación internacional española en múltiples ocasiones. Como anteriormente habían hecho Felipe González, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero con su padre, Juan Carlos I. Algo que ha cambiado de forma notable con el actual presidente.

De esta forma Pedro Sánchez mantiene su tradición de personificar en su figura la máxima representación española, apartando al monarca de los focos. No lo ha hecho únicamente con Davos desde que es presidente, pese a la brillante imagen de Felipe VI en el exterior y entre las élites económicas. El jefe del Ejecutivo, desde su ascenso al poder, únicamente ha permitido al Rey representar al Estado en una única cumbre internacional en cuatro años. Fue en la ONU, en 2020 y por videoconferencia, coincidiendo con el 75 aniversario de esta organización. En el resto de citas diplomáticas de tal calibre Sánchez nunca ha permitido al Rey jugar un rol importante. Para quedarse él el protagonismo.

Internamente, en nuestro país, la actividad institucional del Rey también se ha visto reducida de forma considerable en regiones como Cataluña por decisión del Gobierno. En concreto, en esta región, la agenda de Felipe VI se ha visto rebajada un 19%. Entre 2014 y 2018, en lo peor del proceso separatista, el jefe del Estado acudió a Cataluña hasta en 42 ocasiones acompañado de varios ministros del gabinete de Mariano Rajoy. Desde mayo de 2018 y hasta hoy, cuatro años y medio, la actividad del monarca en las cuatro provincias catalanas únicamente ha registrado 34 actos.