Las explicaciones que ha dado José Luis Ábalos para justificar su abstención, en la elección de Enrique Arnaldo, el candidato del PP al Tribunal Constitucional, no convencen al PSOE. Tan es así que, minutos después de que OKDIARIO publicase la versión del ex ministro de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, fuentes de Moncloa han respondido a Ábalos asegurando que «las instrucciones para el voto eran clarísimas».

A media tarde, tras conocer el resultado de la votación y revisar el justificante que les habían remitido todos los diputados, Ferraz ha filtrado que el ex secretario había roto la disciplina de voto. Preguntado por ello, José Luis Ábalos ha explicado a este periódico que el error se debía a un fallo a la hora de emitir el voto. El ex ministro ha argumentado que “después de poner los nombres pulsé votar y salió en blanco. No había que pulsar el voto” ha añadido.

En el Partido Socialista, ha molestado que Ábalos no siguiera las directrices que había marcado la dirección encabezada por Héctor Gómez. Aunque temían que alguno de sus parlamentarios se pudiera saltar la disciplina, ya que el nombre de Enrique Arnaldo levantaba muchas ampollas tras todo lo que se había ido publicando sobre el magistrado, pocos se esperaban que el ex número tres de la formación fuese parte de los que votasen diferente al resto de sus compañeros.

José Luis Ábalos, junto a Odón Elorza -que también lo ha hecho público- y una decena de parlamentarios más del PSOE y Unidas Podemos no han seguido las directrices que habían impuesto. Un gesto que ha molestado mucho en Moncloa y en Ferraz, ya que el acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional era un primer paso para la renovación también del Consejo General del Poder Judicial. Y por eso los socialistas habían aceptado el nombre de Arnaldo pese a todas las informaciones que se habían ido conociendo.

Pedro Sánchez no quería que nadie incumpliera las órdenes que se habían dado, y que según han reafirmado esta misma tarde “eran clarísimas”, para no poner en peligro futuros acuerdos con el PP como el del CGPJ. Tan es así, que la dirección del grupo parlamentario exigió a todos los diputados socialistas que mandasen el justificante del voto telemático a Ana Belén Fernández Casero. Eso, más allá de asegurarse de que nadie había dejado de votar en una votación secreta, les servía de prueba si el PP les acusaba de haber incumplido el pacto como finalmente ha pasado.