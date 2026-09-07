Los militares desalojan las ‘toperas’ donde se escondían inmigrantes ilegales tras ver el programa de Iker Jiménez y los devuelven a Marruecos

Varios de los invasores que se esconden en los bosques de Ceuta tras entrar en la ciudad autónoma en la avalancha del pasado 30 de julio fueron devueltos a Marruecos en la madrugada de este sábado tras ser descubiertos por militares españoles. Se encontraban escondidos en las toperas de la zona boscosa que fue descubierta por Iker Jiménez la semana pasada en su programa Horizonte.

Según ha podido saber OKDIARIO, militares de la Brigada de Zapadores intervinieron el sábado para buscar a ilegales ocultos en la zona boscosa de las toperas del antiguo Campo de Tiro de Pichón, un histórico recinto deportivo militar y civil de Ceuta.

Los militares allí desplazados hacen varios operativos en los bosques de la ciudad con la finalidad de desalojar a los inmigrantes ilegales, filiarlos y limpiar la zona.

Al ser descubiertos, los invasores corrieron hacia abajo, hacia la carretera, intentando huir, por lo que fueron perseguidos por los militares, que fueron apedreados.

Una vez llegaron a la carretera, se toparon con una patrulla de los GRS de la Guardia Civil, que, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, intentó detenerles, aunque ellos corrieron hacia la frontera para huir hacia Marruecos. Algunos fueron devueltos, según informan a OKDIARIO.

Se da la circunstancia de que esta zona de las toperas del campo de tiro es donde Iker Jiménez grabó la semana pasada imágenes y entrevistas para su programa Horizonte, donde recabó testimonios de algunos de los invasores allí escondidos.