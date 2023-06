La militancia de Podemos no traga con el veto de Sumar a Montero: «Sin Irene no se suma»

Las bases de Podemos se han levantado contra Sumar por el veto que ha impuesto Yolanda Díaz a Irene Montero. La líder del nuevo partido a la izquierda del PSOE puso una condición al partido morado para que pudiesen concurrir en coalición con Sumar: que la ministra de Igualdad fuera excluida de las listas.

Esta condición sine qua non de la vicepresidenta segunda del Gobierno ha puesto en pie de guerra a la militancia más podemita que ha expresado su disgusto a través de las redes sociales bajo el hastag «Sin Irene no se suma». Así, una usuaria ha manifestado que «si Podemos entra en Sumar con las condiciones y vetos impuestos por Yolanda, no pienso votar».

Yo lo voy a decir con muchísimo dolor, si @PODEMOS acepta entrar en Sumar con las condiciones y vetos impuestos por Yolanda, no pienso votar, aunque vayamos en coalición.#YoConIreneMontero y si a ella la echan con mi voto que no cuenten. pic.twitter.com/mTkD2P6iXX — Julia ∞ (@JSancibri) June 9, 2023

Otro internauta que tiene por nombre «Hombre, feminista» ha afirmado que «si no está Irene yo no estaré». En la misma linea se ha expresado otra persona en redes sociales que ha dicho que «si continúa el veto a Irene, será la primera vez que no vaya a votar».

Si continúa el veto a Irene, será la primera vez que no vaya a votar.

Vetar a Irene es darle el gusto a los jueces, a los medios, a la derecha… en su ofensiva contra Irene. Es mandar un mensaje de castigo a cualquiera que pretenda luchar por el feminismo.#SinIreneNoSeSuma pic.twitter.com/M78APDT9o1 — Inma Cadenas🔻 (@InmaCadenas) June 9, 2023

Asimismo, otros dos militantes han revelado que si continúa el veto de Yolanda Díaz a Irene Montero no votarán a Sumar en las próximas elecciones. «Yolanda veta a Irene, yo veto a Yolanda y no la voto. Fin de la cita». «Hasta hace poco decía que mi voto estaría donde estuviera Podemos, pero ahora Sin Irene no porque para mi Sin Irene no se suma, con mi voto no».

Yolanda veta a Irene, yo veto a Yolanda y no la voto.

Fin de la cita.#SinIreneNoSeSuma pic.twitter.com/sZ2hrUCAVi — Maite (@Maite71) June 9, 2023

Hasta hace poco decía que mi voto estaría donde estuviera Podemos, pero ahora #SinIreneNo porque para mi #SinIreneNoSeSuma, con mi voto no. pic.twitter.com/yhdSyNrPVt — MA14 (@NIDELIAROBRI) June 9, 2023

En este sentido, la misma secretaria general de Podemos, Ione Belarra, suplicó a Yolanda Díaz que no excluyese a Irene Montero. La líder podemita afirmó durante un comunicado publicado este viernes que Podemos concurrirá a las elecciones generales con Sumar pero considera que el veto a la ministra de Igualdad es una «injusticia y un tremendo error político».

«Podemos puede quedarse sin representación en el Congreso. Esto es algo que nos parece injusto. En todo caso, el compromiso de Podemos por la unidad es firme, vamos a firmar la coalición, pero esperamos no tener que llegar al último minuto para lograr un acuerdo justo, el respeto es fundamental. No aceptamos ningún veto», expuso Belarra en la sede de Podemos.