Marta Carazo, la sustituta de Carlos Franganillo al frente de la segunda edición del Telediario de Televisión Española, publicó varios mensajes en redes sociales con críticas al Gobierno del PP de Mariano Rajoy durante los meses previos a la moción de censura. Las críticas al Ejecutivo arreciaron cuando Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018.

La periodista secundó un movimiento en el que los profesionales se vestían de negro para protestar por las medidas de austeridad sobre la televisión pública. «Hoy de negro en el Telediario. Como el futuro que el PP quiere para RTVE», rezaba uno de los mensajes que compartía la periodista en sus redes sociales. «Que bloqueen un acuerdo de todo, es deplorable», se quejaba la periodista. «Los que queremos y defendemos ser plurales y rigurosos seguimos trabajando», concluía.

#RTVEdetodos Hoy de NEGRO en el Telediario. Como el futuro que el PP quiere para RTVE. Que bloqueen un acuerdo de TODOS, es deplorable. Los que queremos y defendemos ser plurales y rigurosos seguimos trabajando. #viernesnegrortve pic.twitter.com/Gqso9SdE5a — Marta Carazo (@mcarazoseb) April 27, 2018

Otro de los mensajes criticaba directamente a uno de los ministros del Gobierno, concretamente a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda de Rajoy. «Tome el mando si quiere cambiar de canal, señor Montoro. Quédeselo», publicó la nueva presentadora de la segunda edición del Telediario. «Nosotros en RTVE trabajamos para que nos puedan ver todos», apostilló la periodista.

#ViernesNegro3 #RTVEdetodos Tome el mando si quiere cambiar de canal, señor Montoro. Quédeselo. Nosotros en RTVE trabajamos para que nos puedan ver TODOS. Hoy, de nuevo, todos de NEGRO para conseguirlo. Por cierto, incluído el mando.#NoCambiesDeCanal pic.twitter.com/q4esQ7f9F9 — Marta Carazo (@mcarazoseb) May 11, 2018

En sus mensajes utilizaba las etiquetas ‘#RTVEdetodos’ o ‘#viernesnegrortve’. También podían leerse en otros tuits cómo escribía el hashtag ‘#defiendeRTVE’. Algunas de esas etiquetas las utilizaba entonces Podemos para criticar las medidas que el Gobierno de Mariano Rajoy había llevado a cabo en RTVE.

El PP quiere seguir mantenido el control de RTVE mediante un concurso fraudulento con el que conservar su mayoría. #DefiendeRTVE #RTVEdetodos pic.twitter.com/tJ97wzACHU — Podemos (@PODEMOS) June 12, 2018

En esas reivindicaciones le acompañaban compañeros de la cadena como Xabier Fortes, actualmente presentador del programa La noche en 24 horas y también muy activo en las protestas contra la actuación de las formaciones conservadoras respecto a RTVE.

Mi felicitación a las valientes chicas de negro de TVE como @mcarazoseb y tantas otras que hoy han manifestado con ese color su defensa de una RTVE independiente y plural. #defiendeRTVE pic.twitter.com/MBfYheRPP0 — Xabier Fortes (@xabierfortes) April 27, 2018

El periodista gallego, que no ha escondido su rechazo a partidos como Vox, llegó a decir en redes sociales que entrevista al partido de Abascal porque están «obligados por ley». Aun así, aclaró que «aunque no la tuvieran, también los entrevistaría». «Yo hago entrevistas, no masajes», sentenció el comunicador.

Lo explico por enésima vez. Al ser televisión publica estamos obligados por ley a entrevistar a todos los partidos en función de su representación parlamentaria, y no estoy por prevaricar. Además, aunque no la tuvieran tb los entrevistaría. Yo hago entrevistas, no masajes. https://t.co/L7bWhBcmAR — Xabier Fortes (@xabierfortes) November 6, 2020

Marta Carazo simpatizaba con el colectivo ‘Defiende RTVE’ y secundaba sus convocatorias. La organización se describía como una «plataforma sin vinculación previa a ninguna organización sindical». Ese conjunto de trabajadores protestaba en contra de la «propuesta en la que cuestiona la viabilidad de todos los complementos retribuidos con el objetivo de reducir 35 millones de euros de los presupuestos de RTVE» y que les dejó sin «una paga extra», habían «dejado de percibir complementos» y que les obligaba a «ampliar la jornada».

Apenas un mes después de la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España, el 13 de julio de 2018, fue el último viernes en el que vistieron de negro y que cerraron al utilizar la etiqueta #ViernesNegro12. El número 13 no llegó a utilizarlo la nueva presentadora del telediario de las 21:00 en Televisión Española.