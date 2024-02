Marlaska miente al presumir de récord inversor contra los narcos: lo recortó en 2020, 2021 y 2023

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha atrincherado en el cargo tras el asesinato de guardias civiles en Barbate con una narcolancha. Para no dimitir –»no me lo planteo», dice– lleva días pregonando, entre otros argumentos, que desde que está en el cargo no ha dejado de aumentar la inversión en la lucha policial contra los narcos hasta alcanzar cifras de récord. Pero, según los datos oficiales del Gobierno a los que ha tenido acceso OKDIARIO, esa afirmación es una falsedad difundida por el mismo ministro que en 2020 ponía el grito en el cielo contra la «desinformación» y, como metafórica solución ciudadana, proponía «vacunarnos contra los bulos».

Ahora, acorralado por lo ocurrido en Barbate, Fernando Grande-Marlaska tergiversa los datos reales y miente en su defensa. Y, con él, tanto el Gobierno como el PSOE, que se han apresurado a replicar esa argumentación para salvar la cara del ministro y del propio presidente Pedro Sánchez.

La realidad es que el esfuerzo inversor del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico no sólo no ha aumentado desde que Sánchez gobierna y Marlaska es ministro del Interior sino que, incluso, ha sufrido tijeretazos presupuestarios. Fue recortado en 2020, 2021 y el año pasado, el 2023. En cómputo global, en los casi seis años que Marlaska está al frente de Interior, el esfuerzo inversor del Gobierno se mantiene en el mismo nivel que lo dejó el Ejecutivo del PP de Rajoy.

Los datos oficiales certificados por el propio Ministerio de Hacienda y a los que ha tenido acceso este periódico indican que en 2018 el Gobierno dedicó a actuaciones policiales contra el tráfico de drogas un 0,030% del gasto presupuestario total del Estado. La cifra incluye tanto los fondos dispuestos al efecto tanto para la Guardia Civil como para la Policía Nacional.

En junio de aquel año, 2018, llegó al poder Pedro Sánchez y nombró ministro a Marlaska. El presupuesto estaba aprobado, lo dejó listo el PP, y los programas de gasto que incluía, como el de la lucha policial contra el narcotráfico, se ejecutaron según lo había dejado planificado el Gobierno de Rajoy.

El 0,03% de todo el gasto estatal

Ese año, en actuaciones de la Policía y de la Guardia Civil contra los narcos se gastaron 77,42 millones de euros. Fue el 0,030% de todo el gasto presupuestario que realizó la Administración General del Estado durante ese año.

Desde entonces la partida dedicada a combatir al narcotráfico aumentó, sí. Pero eso no es novedad. Salvo en momentos de crisis severa –como el que tuvo que esquivar Rajoy tras el descalabro financiero que dejó la era Zapatero–, lo normal es que la cifra suba. Pero también lo hace el gasto presupuestario de conjunto. Por eso, lo que en realidad indica si crece o no el esfuerzo inversor no es la cifra aislada, sino cuánto supone en todo el gasto del Estado. Y lo que ha ocurrido desde que gobierna Sánchez es que ese esfuerzo inversor dedicado a la lucha contra los narcos no ha aumentado.

En los cinco años de Grande-Marlaska al frente de Interior, el promedio anual dedicado a financiar la batalla contra el narcotráfico ha sido del 0,030% del gasto presupuestario total del Estado. Es decir, idéntico que el que dejó el Gobierno de Rajoy en 2018.

Pero es más: ese es el promedio, pero algunos años de esta era Marlaska el porcentaje ha sido incluso inferior. Así, mientras que en 2019 alcanzó el 0,034%, en los dos ejercicios siguientes sufrió un tijeretazo y se redujo al 0,028% tanto en 2020 como en 2021. En 2022 se recuperó y alcanzó el 0,032%, pero el año pasado volvió a retroceder: bajó al 0,030%, a falta de conocer la contabilidad oficial de diciembre, que aún no se ha facilitado.

La versión ‘fake’ de Marlaska

Los datos oficiales de contabilidad gubernamental certificados por el propio Ministerio de Hacienda desmienten, por tanto, la afirmación del ministro del Interior sobre el aumento récord del esfuerzo inversor en la lucha contra el narcotráfico.

Pese a que es el propio Marlaska y el Gobierno en su conjunto el que maneja esos datos, el ministro no tuvo empacho en sacar pecho este martes y, de paso, usar la muerte de los guardias civiles en Barbate para atacar al PP. Dijo que el actual nivel inversor del Gobierno de Sánchez en esta materia «nada tiene que ver con la ausencia de inversión, con la ausencia de medios» de la etapa de Rajoy.

«No tienen nada que ver con la política absolutamente ajena a la seguridad de los Gobiernos del PP», remarcó el ministro del Interior y juez de carrera. El mismo que en 2020, cuando el Gobierno se veía atosigado por la falta de previsión ante la mortífera pandemia del Covid, llamaba con vehemencia a los ciudadanos a «vacunarnos contra la desinformación y los bulos», y sentenciaba que «las campañas destinadas a mentir y engañar son un atentado contra la salud pública».