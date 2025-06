Marlaska amenaza con expedientar a los policías desplazados en verano si no se pagan sus dietas

El ministerio de Grande-Marlaska, permite que mandos policiales amenacen a los agentes que se niegan a adelantar de su bolsillo el dinero de las dietas y gastos durante su traslado en verano para reforzar la seguridad en eventos especiales u otras ciudades. La denuncia es del sindicato UFP y la excusa de los mandos para exigir ese desembolso a los policías es que prima la Seguridad Pública, a pesar de que la normativa explica que los agentes «tienen derecho a cobrar por adelantado el importe aproximado de las dietas y gastos de viaje sin perjuicio de la devolución del anticipo».

Miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se ven obligados a desplazarse en verano abandonando sus lugares de trabajo. Se trata de servicios especiales que se prolongan durante semanas. Algunos tendrán que desplazarse a la isla de La Palma para reforzar el servicio, otros tendrán que viajar a Sevilla para cubrir seguridad de la cumbre de la ONU, que tendrá lugar del próximo 30 de junio al 3 de julio, muchos más tendrán que desplazarse a otros puntos de España para reforzar la Operación Verano.

Ocurre que el ministerio de Marlaska no tiene dinero para sufragar estas comisiones de servicios que se prolongan durante semanas o meses y que suponen miles de euros en gastos y dietas.

Policías obligados a pagar por trabajar

Interior quiere que sean los policías quienes adelanten de su bolsillo esos cientos o miles de euros de dietas por cabeza. Los policía comienzan a mostrar su oposición y según el sindicato Unión Federal de Policía (UFP) están siendo amenazados verbalmente con la apertura de un expediente grave si se niegan a desplazarse a otras localidades adelantando ellos los gastos.

Todo esto pese a que el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, explica que «los agentes tiene derecho a cobrar por adelantado el importe aproximado de las dietas y gastos de viaje sin perjuicio de la devolución del anticipo». Frente a ello, el argumento de los mandos policiales denunciados por UFP es que ante una colisión de derechos, prima el derecho a la Seguridad Pública y los policías están obligados a ir.

Suspensión de empleo y sueldo

La amenaza que han recibido los policías que se niegan a adelantar el dinero de su bolsillo para pagar los gastos del ministerio de Marlaska es la apertura de un expediente disciplinario grave por desobediencia. Algo que puede acarrear una suspensión de empleo y sueldo de hasta varios meses.

Desde UFP no entienden «la nefasta gestión de Marlaska» dado que la Policia ya está sin dinero a mitad de año y advierten: «Si el policía desobedece esa orden no podrá ser sancionado, puesto que es una orden contraria al Ordenamiento Jurídico, y por tanto ilegal. No obstante, es solo nuestra interpretación, y tememos que a quien desobedezca le puedan abrir un expediente disciplinario por una falta grave de desobediencia».

Ante semejante situación, UFP anuncia que han elaborado un informe solicitando al Consejo de la Policía para que responda a las siguientes peguntas: ¿Están los Policías obligados a adelantar el dinero para alojamiento y manutención de su propio bolsillo?, ¿si se niegan a acudir a los servicios sin el correspondiente adelanto de sus dietas se les va a abrir un expediente disciplinario o a perseguir de otro modo por ello?, ¿el mando que les ordene acudir pese a no tener el adelanto de las dietas tendrá responsabilidad sobre esa orden tan dudosa, se le abrirá expediente disciplinario?.