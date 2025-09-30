Mañueco reivindica el modelo educativo de Castilla y León: «Uno de los mejores del mundo»

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado este martes que el modelo educativo de la región es «el mejor de España y uno de los mejores del mundo». Así lo ha dicho el líder autonómico durante la Jornada sobre Educación en Valores celebrada en Segovia e impartida por el entrenador Toni Nadal.

Durante su intervención Mañueco ha puesto en valor el trabajo realizado durante estos 25 años de competencias educativas transferidas, un periodo en el que Castilla y León ha construido un modelo que se ha convertido en referente para el resto de comunidades autónomas.

«Este logro es fruto del esfuerzo conjunto de alumnos, profesores y familias, así como del compromiso firme del Ejecutivo autonómico con la calidad educativa en todo el territorio», ha subrayado el presidente, quien ha destacado que los datos objetivos avalan la excelencia del sistema castellano y leonés.

Cabe mencionar que los últimos resultados del informe PISA certifican que Castilla y León no sólo lidera el ranking educativo español, sino que compite con los mejores sistemas educativos del planeta.

Este curso ha reforzado la enseñanza con la incorporación de más docentes especializados en Matemáticas y Lengua, las disciplinas fundamentales que vertebran el conocimiento. Paralelamente, el Ejecutivo autonómico sigue apostando decididamente por la Formación Profesional, que alcanza este año cifras históricas tanto en matrícula como en inserción laboral.

El compromiso con la igualdad de oportunidades se refleja también en las políticas universitarias. La Junta ha incrementado sustancialmente las becas para estudiantes y ha reducido las tasas académicas, facilitando así el acceso a la educación superior a todos los jóvenes con talento, independientemente de su situación económica.

Pero el apoyo de la Junta a la juventud castellana y leonesa va mucho más allá de la educación. Mañueco ha recordado que los jóvenes ocupan un lugar absolutamente prioritario en el conjunto de políticas impulsadas por el Ejecutivo autonómico, con medidas concretas y efectivas:

En materia de empleo, la Junta impulsa programas específicos diseñados para facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, con resultados tangibles en términos de contratación.

En vivienda, el Gobierno autonómico ofrece un paquete de medidas sin precedentes: ventajas fiscales para los compradores jóvenes, ayudas directas al alquiler y una bonificación del 20% en el precio de compra de viviendas públicas.

En movilidad, los jóvenes castellanos y leoneses disfrutan de la gratuidad total del transporte interurbano y metropolitano, una inversión millonaria que facilita su día a día y reduce drásticamente sus gastos mensuales.