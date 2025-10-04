Durante la manifestación en Barcelona, se han roto numerosos escaparates y se han vandalizado diferentes comercios. En cambio, la magnitud de los destrozos por las calles de Barcelona contrasta con el número de detenidos. Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos personas. Durante la manifestación, los Mossos d’Esquadra han dado vueltas en diferentes ocasiones por la plaza de Cataluña.

Los manifestantes en Cataluña han repetido las proclamas de los terroristas de Hamás, que han denunciado el supuesto genocidio en la Franja de Gaza y la supuesta hambruna de este territorio palestino. En cambio, Israel ha presentado en diferentes ocasiones pruebas de que las Fuerzas de Defensa de Israel llevan a cabo sus operaciones contra los terroristas de Hamás, intentando poner a salvo a la población antes de sus ataques contra los terroristas.

En Madrid, también ha habido otra manifestación en contra de Israel, que el PSOE y sus socios de ultraizquierda han aprovechado para atacar a Ayuso y al PP. En la marcha, en la que ha resultado especialmente llamativa la gran presencia de niños –algunos de muy corta edad– que han sido llevados por sus padres, han sido abundantes los gritos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. La manifestación ha sido dominada por activistas y grupos de las órbitas del PSOE y sus socios de gobierno y parlamentarios.

Durante la misma manifestación en Madrid, varios manifestantes han aprovechado para ultrajar la bandera de España. Primero intentaron romper tirando de sus extremos y, al no conseguirlo por completo, la zarandearon, la arrastraron, la tiraron al suelo y la pisotearon.

Los hechos ocurrieron en calles céntricas de la ciudad, donde los manifestantes han lanzado objetos, rompieron escaparates y pintaron grafitis con consignas políticas. Varias tiendas resultaron dañadas, aunque, según fuentes policiales, no se han registrado heridos graves entre empleados o transeúntes.

La policía local ha intervenido para dispersar a los manifestantes y controlar la situación, desplegando unidades antidisturbios y reforzando la seguridad en la zona.