“Estafa total” de las primarias de Carmena y Errejón: sólo se votan los puestos irrelevantes

El partido de Manuela Carmena e Íñigo Errejón ha publicado este sábado el reglamento de sus primarias para elegir las listas electorales de cara a las elecciones locales y autonómicas. La decepción ha asolado las bases que esperaban un proceso abierto.

Manuela Carmena e Íñigo Errejón tienen asegurada la victoria en las primarias de Más Madrid. El proceso que han diseñado contiene dos votaciones. Por un lado, una lista oficial para los puestos de salida y, por otra parte, otra votación para los puestos irrelevantes.

“Es una estafa total”, afirman integrantes de la extinta Ahora Madrid a OKDIARIO. El diseño de las votación impide que en los primeros puestos haya personas que no sean de la lista blindada que presentarán en unos días Carmena y Errejón. “Se votará conjuntamente el cabeza de lista con su equipo para responsabilidades de gobierno”, establece literalmente el reglamento. Por tanto, no es posible que personas que no sean de la confianza de los líderes entren en los primeros lugares de la candidatura de Más Madrid.

“Aplican, ni más ni menos, que un sistema Desborda de Echenique con un plus-regalo para las mayorías más agresivo (frente al 29% del Desborda el sistema original, se hará un 39% en la lista de Errejón y de un 159% en la de Carmena“, explica un experto en la materia.

Sí habrá votación proporcional para los nombres de la lista electoral más allá del número 25 en el Consistorio y del 30 en la Comunidad (Ahora Madrid actualmente tiene 20 ediles y Podemos, 27 parlamentarios regionales).

Por otra parte, llama la atención que quien quiera participar en las primarias debe renunciar claramente a estar en otras primarias de otros partidos políticos. Igualmente, serán sancionados si “hacen campaña en negativo“. Es decir, “caracterizar de forma explícita y negativa o desprestigiar personalmente a otras candidaturas que se presentan en las mismas elecciones o bien personas o equipos que ejercieron anteriormente los cargos a ocupar”.

Públicamente lo ha expresado en un comunicado Diego Pacheco, ex integrante de la ejecutiva regional de Podemos (el Consejo Ciudadano Autonómico). “Este reglamento puede ser máximo exponente del cierre burocrático de este ciclo de apertura democrática que tuvo el Ayuntamiento”, comienza indicando.

“Nos toman por imbéciles”

“Se pueden hacer primarias o no, hacerla de una manera o de otra, pero lo que más me molesta es la forma de presentarlas (…) Puestos a hacer la lista desde el liderazgo, que la hagan sin más. Es preferible. Al menos no nos dejan con la sensación de que nos toman por imbéciles“, critica.

“Hay una distinción bastante cínica con dos procesos. La ley obliga a presentar lista completa por la cantidad de concejales/diputados que tiene la cámara aunque esta claro que no vas a tener el 100% de los votos para completar tú solo la cámara. Por eso, en todas las listas electorales siempre hay candidatos de verdad y relleno. Aquí, en un acto de cinismo, lo distinguen y aplican dos sistemas de recuento distinto para el ‘equipo con responsabilidades de gobierno’ y los ‘electos que no'”, desarrolla Pacheco.

Este miembro de Podemos considera que las normas “además de cínicas son contradictoria”. “Carmena lleva meses repitiendo que el Ayuntamiento es especial porque se eligen concejales que pueden ser de gobierno y que por eso es diferente a la comunidad o el estado. Y a la hora de la verdad, aplican el mismo modelo en ayuntamiento y en comunidad”. “¿Será porque no tenía que ver con cómo se elige un Ayuntamiento, sino con lo que le molestan las primarias no controladas a los líderes de todos los niveles territoriales?”, se pregunta.

Uso del ‘método Echenique’

En todo caso, subraya: “El proceso en sí, en la parte relevante [las listas para los puestos de salida] utilizan método Podemos. Porque el problema nunca fue Podemos y sus formas, sino quien las aplicaba. De hecho aplican, ni más ni menos, que un desborda de Echenique”.

“Para el relleno, aplican un sistema que democrático que busca representar la voluntad expresada en el voto y que dificulta ser controlado por aparatos: Dowdall. Me imagino que hasta se habrán planteado ensayar democráticamente con el sorteo también. Total, para lo que les importa”, afirma con rotundidad.