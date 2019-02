La sexóloga rival de Pepu en las Primarias: “No podemos ser feministas y presentar sólo hombres”

Marlis González Torres es la cuarta candidata en las Primarias socialistas a la Alcaldía de Madrid. Inspirada por Anne Hidalgo, da el paso para optar a ser alcaldesa.

La única mujer que aspira por ahora a las primarias para designar al candidato del PSOE a la Alcaldía, Marlis González, se presenta como candidata de los militantes, según explica en su primera entrevista. Cuenta con el apoyo de Madrid Osa, un grupo de socialistas “con osadía para ganar”, un guiño al icono de la Villa, el Oso y el Madroño.

Psicóloga, coach y venezolana de nacimiento, considera que su trayectoria es secundaria en estas Primarias, aunque apuesta a que, si llega a alcaldesa, le podrán ayudar estas características. Es funcionaria de la Administración civil del Estado, fue vocal vecina dos legislaturas y se distingue feminista y activista.

Pregunta: ¿Por qué se presenta?

Respuesta: Por cuestiones básicas. Para activar a los militantes de base. Quiero dinamizar el partido. Veía que no se presentaba ningún militante de base, ni ninguna mujer. Me costaba aceptarlo. El partido más feminista de España, el PSOE, en este momento que hacemos Primarias y no sale ninguna mujer… Además, porque creo en la meritocracia en los partidos y los militantes tenemos muy pocas ocasiones para mostrar nuestros valores y capacidad. Tengo una larga vinculación al PSOE, me gusta la vida municipal, tengo cierta práctica y me considero capacitada.

P: ¿Cómo serán estas Primarias?, ¿teme por la neutralidad?

R: Creo que habrá neutralidad. Si no sería gravísimo. Confío plenamente.

P: Pepu y Gabilondo, dos independientes sin carnet del PSOE, ¿el partido no tiene cantera y tiene que ir a buscarlos fuera?

R: Pudiera verse así. Sí es cierto que Gabilondo fue un gran ministro en un Gobierno socialista, tiene una gran experiencia con nosotros. De Pepu no puedo decir lo mismo, acaba de llegar.

P: Son dos hombres, el PSOE sería el único partido con un ‘ticket’ en Madrid 100% masculino, ¿eso perjudicaría en las urnas?

R: Sí. No podemos ser los que más luchamos por los derechos de las mujeres y después, cuando llega un momento crucial, que da visibilidad en el país y en el extranjero, en la capital de España nosotros llevamos dos varones. Aunque gane, ya no importaría, no se ha presentado una mujer.

P: ¿Cree que es la candidata más feminista de los cuatro aspirantes?

R: Por supuesto (ríe). No importa que ellos se declaren feministas, realmente quienes luchamos todos los días somos nosotras. Habría que hacer muchas cosas: sensibilización intensiva y difusión a tope. En muchos sitios. No una campañita: Propondría educadores en todos los colegios y un plan de educación sexual. Todo viene de ahí.

No critica la sociedad de Pepu

P: Pepu viene marcado por la sociedad que creó para pagar menos impuestos, ¿la militancia lo tendrá en cuenta?

R: No sabría que decirte. Esa figura parece que esos años Hacienda lo permitía. Agua pasada no mueve molinos.

P: Màxim Huerta dimitió por algo parecido al recordar las declaraciones de Sánchez sobre sociedades interpuestas, ¿no se debe aplicar aquí?

R: En cualquier caso creo que agua pasada no mueve molinos. Màxim pleiteó con Hacienda, perdió, pagó con recargos y aquello quedó zanjado. Si creo en la reinserción de los presos también lo creo de los ciudadanos. Igual con Pepu. Si en aquel momento estaba permitido y ahora no está que se vea. Para mí no hay cuestión.

“Debimos entrar en el Gobierno”

P: ¿El PSOE tiene que entrar en el Gobierno de Carmena o viceversa?

R: Sí. Si los números no dan o están ajustados es mejor gobiernos de coalición. Puedes exigir más. Esta legislatura hubiera sido positivo entrar. Es muy difícil ponerse en el papel. Teníamos que haber entrado y no hubiéramos quedado en esa posición falsamente blanca. Por ejemplo, con Madrid Central el partido hizo decenas de enmiendas muy serias pero si no gobiernas no sales en rueda de prensa y parece que no has hecho nada.

P: Fue vocal vecina en Chamartín, ¿cree que el PSOE tiene que seguir apoyando esa operación?

R: Hay un acuerdo. Si no eres parte, no sé si sería factible. Se están estudiando las alegaciones y me consta que las hay de calado y probablemente no salga como está diseñado. En todo caso, si hablamos de lo que a mí me hubiera gustado: más vivienda protegida, más jardines…

P: ¿Cree que se votará en clave nacional?, ¿habrá votos de castigo a Sánchez en Madrid por la gestión catalana?

R: No creo. Cada ciudad tiene su propia dinámica y las necesidades. No sé cómo influye en la vida de los madrileños el problema catalán.

Situación en Venezuela

P: En su condición de venezolana, ¿cree que el Ayuntamiento tiene que reconocer a Juan Guaidó?

R: Soy hija de inmigrantes españoles en Venezuela y me inscribieron para no perder los papeles. Cuando era pequeña me trajeron y opté a la nacionalidad española. Es complicadísimo. A mí Venezuela me hace sufrir desde hace muchos años. Ahora parece que hace sufrir a toda la ciudadanía. Lo ven ahora pero se viene construyendo desde hace mucho y hemos mirado para otro lado. La presidencia suele ganarla los chavistas pero la asamblea la oposición. Es un sainete. Reconoces a Guaidó pero, ¿qué más? No tiene los medios, no puede ejercer.

P: ¿Ve bien la posición de Sánchez con el ultimátum?

R: Es una cuestión internacional. No había unanimidad en la UE y España es el país que lidera las relaciones con Latinoamérica. La cuestión no se podía mantener mucho más.

P: ¿Cómo ve la campaña electoral con Carmena como abuela entrañable con una lesión y Villacís como madre embarazada?, ¿qué destacaría de usted?

R: La gente suele simpatizar con aquellas que han pasado por situaciones difíciles, divertidas, etc. Soy una persona seria, trabajadora, conozco muy bien la administración, particularmente la local. No tendría esos líos que ha tenido Carmena que no sabían ni qué hacer en el Ayuntamiento. Soy una garantía de que las cosas se van a hacer bien.