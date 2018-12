Carmena elimina las subvenciones a las asociaciones de víctimas del terrorismo

Los presupuestos de Manuela Carmena para 2019, que se van a aprobar este viernes, no incluyen partidas para estas entidades. Otros años recibían entre 16.000 y 30.000 euros cada una por diversos proyectos. El PP ha registrado enmiendas para que sí se reserve una cantidad para estas organizaciones.

El Ayuntamiento de Manuela Carmena se ha olvidado de las víctimas del terrorismo. El proyecto de presupuestos de 2019 que se pretende aprobar este viernes no incluye subvenciones a las diferentes asociaciones que engloban a estos colectivos.

Así lo denuncia el concejal del PP Percival Manglano. El edil ha registrado una serie de enmiendas para tratar de que el Gobierno local recapacite y sí incluya alguna ayuda económica a estas entidades.

En 2015, los últimos presupuestos de Ana Botella se reservaban entre 16.000 y 30.000 euros para cada una de las diferentes organizaciones (Covite, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Asociación 11-M y la Fundación de Víctimas del Terrorismo). En algunos casos, para proyectos concretos y, en otros, para los gastos constitutivos de su actividad específica.

Este jueves en el Pleno ordinario del mes de diciembre, el edil ha tratado de obtener una explicación oficial de esta decisión de no ayudar a los colectivos de víctimas. También ha recordado la información que ha publicado OKDIARIO sobre las subvenciones otorgadas a dos organizaciones no gubernamentales que dirigen ex altos cargos del PSOE. Sin embargo, la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, no ha querido profundizar en cada caso.

Maestre se ha limitado a cargar contra lo que considera “campañas burdas, antiguas y reaccionarias” planteadas por el PP, un partido que pretende “vincular a las ONG con tramas y películas, peliculillas y peliculones”, según ella.

Manglano preguntaba, por ejemplo, por la ONG que más subvenciones municipales recibe para cooperación al desarrollo, Alianza por la Solidaridad, en cuya dirección y patronato hay personas del PSOE y Equo. Esta entidad ha recibido 664.000 euros. “¿No vio un conflicto de intereses?”, ha preguntado Manglano.

“Criterios objetivos”

Maestre le ha contestado que las subvenciones de cooperación y desarrollo “se otorgan con criterios objetivos, con concurrencia abierta y con una baremación que hace una empresa independiente”, empresa que es elegida por concurso público.

“Hemos vuelto a financiar la cooperación internacional, lo contrario a lo que hizo el PP, que dejó cero euros para estas partidas”, ha declarado la portavoz de Ahora Madrid, que ha insistido en que el dinero “se reparte de forma objetiva y con concursos públicos y abiertos”.

Fuentes del PP explican a OKDIARIO que en el primer presupuesto de Carmena ya quitaron las partidas nominativas pero protestaron y lo metieron. Estas ayudas se mantuvieron los siguientes años pero para 2019 han vuelto a desaparecer.