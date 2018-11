Carmena encargó a dedo a un ex portavoz de IU el informe de 9 páginas y 18.000 € sobre Madrid Central

El plan recomienda ampliar Madrid Central a otros distritos y hacer un estudio de impacto El colectivo vecinal Chamberí Se Defiende critica que "lo que dicen en las 9 páginas ya se sabía"

El Ayuntamiento de Madrid ha encargado a dedo un contrato menor de 17.883,80 euros para un plan sobre movilidad a un ex portavoz de Izquierda Unida en el distrito de Chamberí.

OKDIARIO publicaba este miércoles que se había contratado este trabajo cuyo único fruto por ahora es un pobre informe de 9 páginas. Ahora, tal como ha podido confirmar este periódico, el documento fue encargado a un grupo de trabajo de 13 personas dirigidas por Álvaro Ardura. El contrato roza los 18.000 euros ya que si superara esa cifra se tendría que convocar un concurso abierto, de forma que la adjudicación no fuera a dedo.

Ardura fue portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en la pasada legislatura en el castizo distrito de Chamberí. Ahora precisamente esa Junta Municipal, presidida por Esther Gómez Morante, quien le ha encargado el citado trabajo.

Junto a Ardura, arquitecto de profesión, está una doctora arquitecta en la dirección del proyecto. En el equipo redactor figuran otros dos doctores, dos arquitectos rasos, tres estudiantes de arquitectura. Igualmente, aparecen como colaboradores externos dos arquitectas, un ingeniero de caminos y un paisajista. Todos ellos conforman un grupo de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid.

“No sirve para nada”

Desde el colectivo vecinal ‘Chamberí Se Defiende’ denuncian que “este trabajo no ha servido para nada”. “Todo lo que ahí exponen en las 9 páginas ya lo sabíamos“, apunta un portavoz a OKDIARIO. Lamentan que la adjudicación haya sido a dedo a un ex de IU: “Todo queda en casa”. Ellos destacan que no reciben ni un euro de subvención municipal.

Por una parte, estos expertos reconocen que al cerrar el centro de la capital a los coches contaminantes de no residentes (Madrid Central) tendrá un “impacto radical” en distritos aledaños como Chamberí por el efecto frontera. Asimismo, piden que se encargue un verdadero estudio de impacto en los meses previos y posteriores a la puesta en marcha del plan.

Por otro lado, además, los vecinos ven deficiencias en el trabajo. Por ejemplo, señalan que no entienden que el documento diga que no hay bibliografía sobre el impacto por efecto frontera de zonas de bajas emisiones.

Los expertos proponen nuevas medidas sobre movilidad en Chamberí que disgustan a los vecinos. Nuevas restricciones en lugar de incentivos positivos. El plan sugiere, en la práctica, ampliar Madrid Central: “eliminar plazas de aparcamiento de rotación para no residentes”, “reducir el espacio destinado al vehículo privado”, “aumentar la tarificación en las zonas SER (estacionamiento regulado) colindantes con Madrid Central” o directamente “restringir a los no residentes determinados accesos”.