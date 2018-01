La edil rebelde de Carmena: “Podemos se ha esforzado en disfrazar los recortes con tecnicismos”

La concejal madrileña Rommy Arce ha acusado este miércoles a “Podemos y su dirección” de “esforzarse en disfrazar un ataque político a Madrid sin precedentes, que se traduce en recortes, con argumentos técnicos”.

Junto al ex edil de Economía y Hacienda, el concejal Carlos Sánchez Mato ha participado en el foro Viento Sur en el que ha señalado que “los argumentos técnicos de Podemos son una cortina de humo”. Critica usar términos como “Plan Económico Financiero, Inversiones Financieramente Sostenibles, etc. “Palabros que para vecinos y vecinas de Madrid resultan un tanto incompresibles pero es una batalla política muy simple, estabamos apostando por una política económica expansiva que se enfrentaba a una agenda neoliberal del PP”, ha indicado la de Anticapitalistas.

Contra la “desfachatez” del PSOE

Arce ha cargado contra los socialistas por, después de aprobar el artículo 135 de la Constitución, “el PSOE tiene la desfachatez de adoptar un discurso antiausteritario, contra los recortes, quiere abanderar esa batalla. “Nosotros no podemos permitirlo”, ha remarcado.

La edil de Usera y Arganzuela ha coincidido con Sánchez Mato en que “Montoro planteaba un callejón sin salida”. Mantienen que “el Ayuntamiento tenía ser intervenido, estábamos ante un dilema falso, si aplicábamos o no los recortes; de facto Hacienda y el PP nos iban a intervenir y tenemos que asumir su agenda neoliberal con todo lo que ello supone de claudicación con una política de recortes”.

“El discurso que repite Podemos es que se compensarán los recortes con las inversiones sostenibles (IFS), que aparecen como una especie de bálsamo que va a solucionar todos los problemas, eso no va a ser así, aunque hagamos grandes esfuerzos, no se van a compensar 300 millones con unas inversiones tan poco seguras como las IFS”, ha expresado.

“Un error tremedamente grave”

Arce ha añadido que estamos ante “un error tremedamente grave al presentar como un éxito lo que es una decisión errónea, un retroceso y una claudicación ante el PP y la derecha, asumimos así el discurso del enemigo”. Remarca que “la consecuencia natural de todo esto es que se provoca a una enorme desmoralización en nuestra base social en el sentido más amplio”. Con “ese abandono del flanco izquierdo” cree que “dejan espacio al PSOE para que abandere una lucha contra los recortes, y así pueda tener un papel en la izquierda”.

Critica que “se abandonan principios que habíamos conquistado, como el sentido común contra la austeridad, en pos de sostener un gobierno a costa de renunciar a la coherencia de un proyecto político, algo bastante grave”.

“No nos ha defendido nadie”

Por su parte, Sánchez Mato ha lamentado que “no nos ha defendido nadie” en lo que considera “un capítulo de la historia política de nuestro país”. “Para ganar frente a Goliat siendo David, no hemos tenido una movilización social, los madrileños no han salido a defender a su ayuntamiento, porque el Ayuntamiento no lo se ha pedido, una reflexión interna que tenemos que hacer, y porque no hemos dado motivos“, ha expresado.

Considera que “haber resistido al plan de Montoro, no hubiera evitado tener que hacer las políticas del PP”. El de IU sostiene que no aceptar el PEF no hubiera evitado que el Gobierno del PP “llevar a las últimas consecencias una intervención contra Madrid”. “El chantajista ha conseguido su objetivo, haremos sus políticas, esa victoria parcial hay que concederla”, ha añadido.

“Montoro decía que le hacíamos el trile”

“Hemos dado esa batalla con la correlación de fuerzas que teníamos y dentro de la legalidad, a nadie se le escapa que nuestra posición con la deuda ilegal e ilegitima, era muy diferente cuando llegamos, pero decidimos hacerle el lío al PP”, ha expuesto.

“Lo hicimos con el marco legal del PP, eso quizá ha provocado una reacción más tardía en el tiempo, nos ha dejado conseguir unos logros que no tendríamos si en el primer ejercicio, en 2015, hubiéramos impagado la deuda”, ha reflexionado el edil.

Indica que “vienen nubarrones” que hay “un burbujón económico que ojalá fuera solo el problema inmobiliario y el de modelo de ciudad, eso sería manejable, aún así ha habido más que gestos estos dos años y medio”.

No obstante, defiende que han perdido en “capacidad organizativa y movilización”. “Al margen de ciclos electorales hay que seguir trabajando, soy rojo y del Atleti, pero que nadie se piense que viniemos a gobernar en minoría, con el PSOE, somos más ambiciosos”, ha zanjado.