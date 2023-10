Madrid se rinde a Leonor: «Sentimos orgullo de que sea nuestra princesa»

La capital de España se rinde ante la princesa Leonor. La jura de la Constitución de la futura reina ha llenado las plazas principales de Madrid. Con banderas de España y con una ilusión especial, los asistentes a esta jura han contado a OKDIARIO qué les parece la heredera de la Corona: «Me encanta y estamos muy orgullosos de que sea nuestra princesa» contestaban asistentes de la plaza de Sol a este periódico.

Desde primera hora de la mañana cientos de banderas que han repartido varios voluntarios han teñido las calles principales de la capital de España. Los ciudadanos que han acudido a plaza de Sol y Callao donde se han puesto pantallas gigantes para seguir en directo la jura sólo tenían palabras de agradecimiento hacia Leonor: «Me encanta, me encanta» decía una mujer a OKDIARIO. Ha sido pocos minutos antes de las 11 de la mañana cuando el coche de Leonor ha pasado por Sol y el orgullo se ha sentido más que nunca: «Viva España», decían mucho de los asistentes al ver a la futura reina de España en el coche camino del Congreso.

Más tarde, se han repartido dulces en la Oficina de Turismo que hay situada en la céntrica plaza madrileña y ha sido gracias a la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de la Pastelería de Madrid que lleva preparando el postre desde principios de esta semana pasada. No sólo han sido madrileños quienes se han acercado a las calles principales para ver a la princesa Leonor, sino que además ciudadanos de todas partes de España incluso de fuera se han emocionado al ver este acto: «En Chile se habla mucho de Leonor, porque es muy joven y muy carismática» han apuntado dos jóvenes con banderas de España.

Emocionados ante la princesa Leonor

«La princesa Leonor ha estado como es ella, muy en su sitio y me enorgullece ver a la princesa lo bien que lo está haciendo», decía otra señora en las inmediaciones de la plaza de Callao, donde estaba siguiendo este acto histórico en directo. Mirando a la pantalla y revestida de una bandera de España ha dejado claro que: «Ésta es la España que todos nos merecemos», haciendo un guiño al bloqueo político actual y la mala situación que está pasando el país.

Emoción, orgullo y satisfacción es lo que han sentido centenares de personas que no se han querido perder un día tan importante como la jura de la Constitución de Leonor, quien vestida de blanco y con una sonrisa en la boca, ha marcado no sólo el día de su 18 cumpleaños, sino un momento relevante para la historia de España. «La princesa Leonor me parece un milagro» ha puntualizado un señor quien además ha mostrado su desacuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez.