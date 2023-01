El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha valorado en una entrevista con Álvaro Ojeda las ridículas imágenes de Pedro Sánchez jugando a la petanca con un grupo de «pensionistas» que, como ha podido comprobar OKDIARIO, son en realidad miembros del PSOE de Coslada.

«Todo es muy Sánchez. Todo mentira y falso. Además, en Murcia se juega mucho a la petanca y ahí no hay estilo ni nada», ha señalado el dirigente popular para después agregar: «Le he mandado cartas de temas importantes y no me ha contestado a ninguna. Sólo viene a Murcia a hacer campaña electoral. Estoy por organizarle una partida de petanca, a ver si hace el gesto y viene», ha señalado al respecto.

Fernando López Miras también se ha referido a la encuesta del CIS en la que Tezanos ha vuelto a dar una victoria al PSOE en las elecciones. «Es como lo de la petanca, todo mentira también», ha señalado el presidente murciano.

En otro momento, también se ha referido a la polémica del aborto en Castilla y León, recordando que Alfonso Fernández Mañueco «es una persona muy responsable y no va a permitir frivolidades ni la inestabilidad de un gobierno».